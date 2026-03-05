Pruebas “Quiero Ser, Quiero Saber”: fechas y a qué grados aplican las evaluaciones

Las pruebas se aplican en todo el país y están disponibles en varios idiomas. Foto: Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación anunció que la estrategia “Quiero Ser, Quiero Saber” se empezará a aplicar a partir del próximo 9 de marzo en el país y que para este año se ampliarán los grados que pueden presentar la evaluación.

“Este año las pruebas llegan con novedades. Ahora podrán participar estudiantes de los grados 3°, 5°, 7° y 9°, en las modalidades online y offline. En 2025 solo estaba dirigida a 5° y 9°”, dijo el Mineducación en un comunicado.

De acuerdo con la entidad, en 2025 se registró la participación de más de 776.000 estudiantes de 10.000 instituciones educativas del país. La finalidad de la estrategia es aplicar una evaluación formativa que permita hacer seguimiento a los resultados de aprendizaje y retroalimentar la formación de los estudiantes.

“Seguirán aplicándose en Lenguaje, Matemáticas y Formación Ciudadana y Desarrollo Socioemocional en la página web. Además, se volverá a aplicar la prueba en las lenguas nativas wayuunaiki, nasayuwe, kubeo y criollo palenquero, y en Lengua de Señas Colombiana a los estudiantes de grados 5° y 9° que deseen participar", explicó la entidad.

Otro de los cambios para 2026 en la aplicación de la estrategia es que tendrá tres momentos. Aplicará su primera fase a partir del 9 de marzo. La segunda aplicación será a mitad de año y la tercera en octubre. Con esto, dice el Mineducación, se espera tener un mejor seguimiento y capacidad de toma de decisiones sobre el proceso de aprendizaje.

“En 2026, además, se promoverá y acompañará el uso pedagógico de los resultados con reportes nacionales con análisis e interpretación de los datos; y también con informes a nivel de establecimientos educativos y Secretarías de Educación. Porque la toma de decisiones y el uso pedagógico de los resultados son asuntos que competen a toda la comunidad educativa para el fortalecimiento institucional”, señaló el Mineducación.

Estas son las fechas claves de la estrategia Quiero Ser, Quier Saber

Mes Actividad Marzo 1°aplicación

9-27 marzo Abril Acompañamiento para el uso pedagógico de resultados

Encuentros virtuales Quiero ser, Quiero saber Mayo Junio 2°aplicación

22 junio - 18 julio Julio Agosto Acompañamiento para el uso pedagógico de resultados

Encuentros virtuales Quiero ser, Quiero saber Septiembre Octubre 3° aplicación

13-31 octubre Noviembre Encuentros virtuales Quiero ser, Quiero saber

