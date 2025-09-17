No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Qué universidades tienen convenio con Jóvenes a la E y cómo aplicar a las becas?

La convocatoria actual cierra el 21 de septiembre y tiene 30 programas técnicos disponibles en nueve instituciones.

Redacción Educación
17 de septiembre de 2025 - 10:48 p. m.
Las becas están dirigidas a jóvenes de Bogotá.
Las becas están dirigidas a jóvenes de Bogotá.
Foto: Pixabay
Hasta el próximo 21 de septiembre estará abierta la segunda convocatoria de Jóvenes a la E formación para el trabajo, una estrategia del Distrito de Bogotá que ofrece becas completas para la educación profesional, tecnológica, técnica y para el trabajo. Desde el pasado 12 de septiembre está abierta la convocatoria para jóvenes entre 14 y 28 años interesados en realizar un programa técnico laboral.

Las becas cubren el valor de la matrícula académica sin generar endeudamiento para los beneficiarios y se gestionan apoyos económicos para promover su permanencia. Cada beneficiario realizará una pasantía social como forma de retribución a la ciudad.

Los programas se desarrollan en modalidad presencial, virtual o a distancia, dependiendo de la institución y el programa en el que resulten seleccionados. En esta convocatoria hay 28 programas disponibles en nueve instituciones diferentes, y tienen una duración mínima de 600 horas y con un alto componente de práctica.

Estos son los programas disponibles:

Programa Institución
Técnico laboral por competencias en auxiliar de mercadeo y ventasCentro de Educación para el Trabajo (CAFAM)
Técnico laboral por competencias en soporte de equipos de cómputo y redes Centro de Educación para el Trabajo (CAFAM)
Técnico laboral en auxiliar en electrónicaCentro de Educación para el Trabajo (CAFAM)
Técnico laboral como asesor comercial y de serviciosCESDE BOGOTÁ - COMFAMA
Técnico laboral como auxiliar administrativoCESDE BOGOTÁ - COMFAMA
Técnico laboral como auxiliar en sistemas CESDE BOGOTÁ - COMFAMA
Técnico laboral en auxiliar administrativo en saludFEE Estudio Empresarial
Técnico laboral en auxiliar en clínica veterinariaFEE Estudio Empresarial Teusaquillo
Técnico laboral en auxiliar en servicios farmacéuticos FEE Estudio Empresarial Teusaquillo
Técnico laboral en auxiliar de enfermeríaInstituto Tecnisistemas
Técnico laboral auxiliar administrativoInstituto Tecnisistemas
Técnico laboral auxiliar contableInstituto Tecnisistemas
Técnico laboral por competencias en cocinaInstituto Tecnisistemas
Técnico laboral auxiliar administrativoKUEPA IETDH
Técnico laboral auxiliar en mercadeo y ventasKUEPA IETDH
Técnico laboral auxiliar en procesamiento y digitación de datosKUEPA IETDH
Técnico laboral auxiliar en servicios turísticos y hotelerosKUEPA IETDH
Técnico laboral en auxiliar de enfermeríaPolitécnico Internacional Institución de Educación Superior
Técnico laboral en atención integral a la primera infancia Politécnico Internacional Institución de Educación Superior
Técnico laboral en mecánica dental Politécnico Internacional Institución de Educación Superior
Técnico laboral en asistencia y soporte de tecnologías de la información Universidad de la Sabana
Técnico laboral en auxiliar de ventasUniversidad de la Sabana
Técnico laboral en cuidado integral de la primera infanciaUniversidad de la Sabana
Técnico laboral en manejo de herramientas para codificación de softwareUniversidad de la Sabana
Técnico laboral auxiliar en automatización e instrumentación industrialUniversidad de La Salle
Técnico laboral auxiliar agente de ventas y publicidadUniversidad de La Salle
Técnico laboral auxiliar en recreación y deporteUniversidad de La Salle
Técnico laboral auxiliar de sistemas informáticosUniversidad de La Salle

Para inscribirse debe ingresar a www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias. Allí debe seleccionar “Jóvenes a la E Formación para el trabajo - Convocatoria 2”, y dar clic en “botón de inscripciones”. Cree una cuenta con sus datos personales y luego inicie sección.

Una vez ingrese, debe completar los datos de su hoja de vida. Al finalizar seleccione la opción “Validar”. Luego le debe aparecer un mensaje donde aparezca un botón que dice “Ir a Inscripciones”. Para ingresar a las convocatorias disponibles, seleccione en la barra lateral la opción convocatorias, donde está Jóvenes a la E – EFT 2.

Entre los requisitos para participar está residir en Bogotá, haber finalizado el grado 11 en un colegio ubicado en Bogotá, y no estar matriculado en un programa técnico laboral, técnico profesional, tecnológico o de nivel universitario durante 2025 y hasta el cierre de la convocatoria.

