¿Qué universidades tienen convenio con Jóvenes a la E y cómo aplicar a las becas?

Las becas están dirigidas a jóvenes de Bogotá. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hasta el próximo 21 de septiembre estará abierta la segunda convocatoria de Jóvenes a la E formación para el trabajo, una estrategia del Distrito de Bogotá que ofrece becas completas para la educación profesional, tecnológica, técnica y para el trabajo. Desde el pasado 12 de septiembre está abierta la convocatoria para jóvenes entre 14 y 28 años interesados en realizar un programa técnico laboral.

Las becas cubren el valor de la matrícula académica sin generar endeudamiento para los beneficiarios y se gestionan apoyos económicos para promover su permanencia. Cada beneficiario realizará una pasantía social como forma de retribución a la ciudad.

(Lea también: ¿Cómo saber si estoy inhabilitado por el SENA? Estas son las razones y sanciones)

Los programas se desarrollan en modalidad presencial, virtual o a distancia, dependiendo de la institución y el programa en el que resulten seleccionados. En esta convocatoria hay 28 programas disponibles en nueve instituciones diferentes, y tienen una duración mínima de 600 horas y con un alto componente de práctica.

Estos son los programas disponibles:

Programa Institución Técnico laboral por competencias en auxiliar de mercadeo y ventas Centro de Educación para el Trabajo (CAFAM) Técnico laboral por competencias en soporte de equipos de cómputo y redes Centro de Educación para el Trabajo (CAFAM) Técnico laboral en auxiliar en electrónica Centro de Educación para el Trabajo (CAFAM) Técnico laboral como asesor comercial y de servicios CESDE BOGOTÁ - COMFAMA Técnico laboral como auxiliar administrativo CESDE BOGOTÁ - COMFAMA Técnico laboral como auxiliar en sistemas CESDE BOGOTÁ - COMFAMA Técnico laboral en auxiliar administrativo en salud FEE Estudio Empresarial Técnico laboral en auxiliar en clínica veterinaria FEE Estudio Empresarial Teusaquillo Técnico laboral en auxiliar en servicios farmacéuticos FEE Estudio Empresarial Teusaquillo Técnico laboral en auxiliar de enfermería Instituto Tecnisistemas Técnico laboral auxiliar administrativo Instituto Tecnisistemas Técnico laboral auxiliar contable Instituto Tecnisistemas Técnico laboral por competencias en cocina Instituto Tecnisistemas Técnico laboral auxiliar administrativo KUEPA IETDH Técnico laboral auxiliar en mercadeo y ventas KUEPA IETDH Técnico laboral auxiliar en procesamiento y digitación de datos KUEPA IETDH Técnico laboral auxiliar en servicios turísticos y hoteleros KUEPA IETDH Técnico laboral en auxiliar de enfermería Politécnico Internacional Institución de Educación Superior Técnico laboral en atención integral a la primera infancia Politécnico Internacional Institución de Educación Superior Técnico laboral en mecánica dental Politécnico Internacional Institución de Educación Superior Técnico laboral en asistencia y soporte de tecnologías de la información Universidad de la Sabana Técnico laboral en auxiliar de ventas Universidad de la Sabana Técnico laboral en cuidado integral de la primera infancia Universidad de la Sabana Técnico laboral en manejo de herramientas para codificación de software Universidad de la Sabana Técnico laboral auxiliar en automatización e instrumentación industrial Universidad de La Salle Técnico laboral auxiliar agente de ventas y publicidad Universidad de La Salle Técnico laboral auxiliar en recreación y deporte Universidad de La Salle Técnico laboral auxiliar de sistemas informáticos Universidad de La Salle

Para inscribirse debe ingresar a www.agenciaatenea.gov.co/convocatorias. Allí debe seleccionar “Jóvenes a la E Formación para el trabajo - Convocatoria 2”, y dar clic en “botón de inscripciones”. Cree una cuenta con sus datos personales y luego inicie sección.

Una vez ingrese, debe completar los datos de su hoja de vida. Al finalizar seleccione la opción “Validar”. Luego le debe aparecer un mensaje donde aparezca un botón que dice “Ir a Inscripciones”. Para ingresar a las convocatorias disponibles, seleccione en la barra lateral la opción convocatorias, donde está Jóvenes a la E – EFT 2.

Entre los requisitos para participar está residir en Bogotá, haber finalizado el grado 11 en un colegio ubicado en Bogotá, y no estar matriculado en un programa técnico laboral, técnico profesional, tecnológico o de nivel universitario durante 2025 y hasta el cierre de la convocatoria.

👩‍🏫📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobreeducación?Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚