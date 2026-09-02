¿Quién es Ilva Myriam Hoyos, la nueva ministra de Educación y reemplazo de Viviane Morales?

Ilva Myriam Hoyos, nueva ministra de Educación. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En la noche de este 2 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella hizo su primer cambio ministerial: anunció que Viviane Morales dejará el ministerio de Educación a partir del 7 de este mes y, en su reemplazo llegará Ilva Myriam Hoyos.

Según detalló De la Espriella en un par de cartas (una escrita por Morales y otra por él, respondiéndole), el motivo de la renuncia fue un asunto personal que Morales debe atender de manera urgente y no puede aplazar.

“Como tuve ocasión de comentarle personalmente en días pasados, una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”, le escribió Morales al presidente. “Esa circunstancia, Señor presidente, hace imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada y me obliga a presentar renuncia irrevocable al cargo de ministra de educación a partir del próximo 7 de septiembre”.

Quien llega a ocupar el nuevo cargo es una conocida de la política. Ilva Myriam Hoyos, como detalla un breve perfil que le hicieron en la Universidad de la Sabana, es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Además tiene un doctorado en Jurisprudencia de esa universidad y un doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra, en España.

Ha sido profesora en varias universidades, como la Gran Colombia, la U. del Rosario, la Santo Tomás, la U. Externado y la U de la Sabana, donde fue directora del Instituto de Humanidades y decana de la Facultad de Derecho.

Uno de los pasos más recordados en la vida pública de Hoyos fue cuando se desempeñó como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, mientras Alejandro Ordóñez estaba al frente de esa corporación (entre finales del 2008 y 2016). Durante ese período tuvo varios desencuentros con organizaciones no gubernamentales que defendían a la comunidad LGBTIQ+.

Como contó El Espectador en ese momento (2013), su presencia en uno de los debates donde se discutía un proyecto de ley para avalar el matrimonio para parejas del mismo sexo, generó discusión entre las ONG y varios partidos políticos por su posición conservadora. Era de común conocimiento que no estaba a favor de la figura matrimonial entre parejas homosexuales.

Hoyos también fue Conjuez de la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Estuvo en el comité Distrital de Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos del Distrito Capital en la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún).

Entre los libros que ha escrito se encuentran De la dignidad y los derechos humanos (Universidad de La Sabana), Las personas y sus derechos (Ed. Temis y Universidad de La Sabana) y La libertad religiosa en la Constitución de 1991 (Ed. Temis).

Hasta el momento, Hoyos no se ha pronunciado sobre el nuevo rol que ejercerá al frente del Ministerio de Educación, pero varias personas ya han emitido algunos mensajes sobre el nombramiento. Jorge Iván Cuervo, exministro de Justicia de Gustavo Petro, escribió que Hoyos tuvo “posiciones muy reaccionarias y hostiles contra los derechos de la mujer”.

Para De la Espriella, en cambio, es una mujer con “talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”.

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