Viviane Morales deja el Ministerio de Educación. De la Espriella designa a Ilva Myriam Hoyos

Morales deja de ser ministra desde este 7 de septiembre.

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A través de un mensaje en sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que Viviane Morales dejará de ser la ministra de Educación. En su reemplazo llega Ilva Myriam Hoyos.

“Hoy estoy designando a la doctora Ilva Myriam Hoyos como Ministra de Educación Nacional. Su talante, fortaleza, honradez y firme defensa de los valores la preceden. Estoy seguro de que será una gran ministra y de que servirá a Colombia con entrega, carácter y convicción”, escribió De la Espriella en X.

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“Al mismo tiempo, despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales. Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto”, agregó el mandatario.

“Viviane se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella. Hasta pronto, querida Viviane. Bienvenida, ministra Ilva Myriam. Que Dios las bendiga a ambas y las acompañe siempre”, escribió De la Espriella.

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Morales ya tenía conformado gran parte de su equipo. El pasado 12 de agosto había posesionado a las dos personas que estarían al frente de los dos viceministerios de su cartera: Camilo Noguera Pardo, que encabeza el viceministerio de Educación Superior, y Gledy María Foliaco Rebolledo, quien lidera el viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media.

¿Por qué renunció Viviane morales?

Según una carta que publicó el presidente De la Espriella y que le envió Viviane Morales el 31 de agosto, la razón por la cual deja el Ministerio de Educación es un asunto personal.

“La Biblia dice que El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Hoy comprendo más que nunca la verdad que encierra este proverbio. Como tuve ocasión de comentarle personalmente en días pasados, una situación familiar inesperada reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”, le escribió Morales al presidente.

“Esa circunstancia, Señor presidente, hace imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada y me obliga a presentar renuncia irrevocable al cargo de ministra de educación a partir del próximo 7 de septiembre”, agregó.

En respuesta, De la Espriella, le escribió en otra misiva que aceptaba su renuncia “con pesar, pero también con el profundo respeto que merece una decisión tomada desde el amor, la responsabilidad y la integridad que siempre te han caracterizado y que he tenido el privilegio de conocer de primera mano desde hace décadas”.

“Me duele profundamente que una circunstancia familiar inesperada te obligue a cerrar anticipadamente este capítulo. Sé que no ha sido una decisión fácil. También sé que existen momentos en la vida en los que cualquier responsabilidad, por grande y honrosa que sea, debe ceder ante aquello que es verdaderamente irremplazable: la familia, los afectos, la presencia junto a quienes amamos”, se lee en la carta de respuesta del presidente.

En otro apartado le recuerda que el equipo que empezó a formar continuará con la tarea con la “seriedad y el compromiso”.

“Te acompaño con todo mi afecto, mi solidaridad y mis oraciones. Le pido a Dios que te dé la fortaleza necesaria para afrontar este momento, que lleve paz a tu corazón, que sostenga a tu familia y que muy pronto, cuando mires hacia atrás, puedas comprender también el propósito de este difícil camino”, añade el presidente De la Espriella.

¿Quién es la nueva ministra de Educación?

Ilva Myriam Hoyos, como detalla un breve perfil que le hicieron en la Universidad de la Sabana, es abogada del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Además tiene un doctorado en Jurisprudencia de esa universidad y un doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra, en España.

Ha sido profesora en varias universidades, como la Gran Colombia, la U. del Rosario, la Santo Tomás y la U. Externado.

Uno de los pasos más recordados en la vida pública de Hoyos fue cuando se desempeñó como procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, mientras Alejandro Ordóñez estaba al frente de esa corporación (entre finales del 2008 y 2016). Fue un lapso en el que tuvo varios desacuerdos con organizaciones defensoras de la comunidad LGBTIQ+.

Aquí puede leer un perfil un poco más detallado.

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