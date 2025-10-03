¿Quién se quedará con la rectoría de la U. del Atlántico? Listos los 5 candidatos

La Universidad del Atlántico está ubicada en Barranquilla. Foto: Tomada de Mineducación

Aunque el jueves 2 de octubre, parecía que la votación para elegir los candidatos a rector en la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, iba a suspenderse por alteraciones de orden público y tras la orden que dio el Ministerio de Educación, la administración decidió continuarla y ya tienen un resultado del escrutinio.

Según publicó la Universidad, a la cabeza de estas votaciones se encuentra Danilo Hernández Rodríguez, quien ha ocupado el cargo de rector desde 2021 y sobre el cual han recaído críticas por cercano a la familia Char. Obtuvo 6.345,56 votos.

El resto de candidatos obtuvo la siguiente votación:

2. Álvaro González, con 3.996,73 votos.

3. ⁠Leyton Barrios con 3.496,07 votos.

4. ⁠Wilson Quimbayo, con 3.349,57 votos.

5. ⁠Alcides Padilla con 967,66 votos.

Como El Espectador había explicado hace unos meses, la puja por la universidad pública con más estudiantes del Caribe colombiano, tiene una razón de fondo: su presupuesto para el 2025 es de $ 445.000 millones.

Los últimos meses, la discusión de la actual administración con el Ministerio de Educación también ha sido intensa. Uno de los episodios que más disgusto parece haberle generado al ministro Daniel Rojas tuvo que ver con una modificación del artículo 29 del Estatuto General del Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de las universidades públicas del país.

Este cambio permitió la reelección del rector por una única vez para un período de cuatro años, ya sea de manera inmediata o en un período posterior.

En su momento, Rojas manifestó su completo desacuerdo porque era una transformación que “socavaba la democracia interna en la universidad”, aunque aclaró que, desde el gobierno, no iban a realizar ninguna intervención en la universidad y que eran “respetuosos del debido proceso, sobre todo de la autonomía universitaria y de la democracia interna”.

Por lo pronto, todos los ojos están puestos en el CSU, encargado de elegir al rector para el nuevo período. El 10 de octubre, sus integrantes se encargarán de decidir si continúa Danilo Hernández Rodríguez y alguien más toma las riendas de la universidad.

