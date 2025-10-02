U. del Atlántico sigue con consulta para elección de rector, pese a orden de Mineducación Foto: Universidad del Atlántico

La Universidad del Atlántico, por medio de un comunicado, anunció que continuaría con la jornada de la consulta a la comunidad educativa para la elección de rector para el período 2025 - 2029. De acuerdo con la entidad, las alteraciones que se habían registrado ya “fueron atendidas y lograron ser controladas”.

En el comunicado, la universidad, además, hizo un llamado “a la calma y al respeto con el prójimo con el fin de lograr de finalizar este proceso en paz, sin que se afecte el derecho a ejercer el voto”.

Esta decisión se tomó luego de que, en horas de la mañana, el Ministerio de Educación ordenara la suspensión de manera inmediata de este proceso, tras recibir varias denuncias, que fueron corroboradas por el equipo de Inspección y Vigilancia de la cartera.

Según el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, la medida se tomó para “garantizar la seguridad y el cuidado de la comunidad académica, especialmente de los estudiantes que están resultando heridos y heridas por la falta de condiciones logísticas y garantías que se han dispuesto para esta elección”.

Como hemos contado en estas páginas, desde hace meses se vienen presentando plantones, disturbios e incluso actos de violencia dentro de la institución. La razón principal es la designación del rector, un cargo que ha sido codiciado por los clanes políticos de la región, como los Name, los Gerlein o los Char.

Una de las controversias más recientes en esta carrera a la rectoría ha girado en torno a una modificación del artículo 29 del Estatuto General del Consejo Superior Universitario (CSU), que permite la reelección del rector por una única vez para un período de cuatro años, ya sea de manera inmediata o en un período posterior. Con este cambio, Danilo Hernández Rodríguez, rector desde 2021, podría aspirar a un segundo periodo.

La modificación del estatuto ha generado rechazo entre la comunidad educativa, pues Hernández es cercano a la familia Char.

Los candidatos al cargo son:

📚 Wilfred Vilardi Nagles.

📚 Álvaro González Aguilar.

📚Dalmiro García Estrada.

📚 Sandra Patricia Plata Coronado.

📚 Salomón David Consuegra Pacheco.

📚 Guillermo Eliecer Valencia Ochoa.

📚 Alcides de Jesús Padilla Sierra.

📚 Danilo Rafael Hernández Rodríguez.

📚 Octavio Eduardo Ibarra Consuegra.

📚 Leyton Daniel Barrios Torres.

📚 Marcela Cristina Cuellar Sánchez.

📚 Edinson Hurtado Ibarra.

📚 Norma Constanza Vera Salazar.

📚 Vera Judith Blanco Miranda.

📚 Julio José Mejía Fontalvo.

📚 Ángel David Polo Córdoba.

📚 Wilson Arley Quimbayo Ospina.

📚 Dalin de Jesús Miranda Salcedo.

📚 Pedro Luis de la Torre Márquez.

El periodo del próximo rector o rectora iniciará a partir del 12 de octubre.

