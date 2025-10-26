¿Quiere estudiar en Francia? Hay becas para maestrías y doctorados

La convocatoria está abierta hasta enero de 2026- Foto: Pixabay

El Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores de Francia abrió las convocatorias para acceder a las becas que brinda el programa France Excellence Eiffel, una herramienta con la que las instituciones de educación superior francesas buscan atraer a los mejores estudiantes extranjeros para que realicen programas de maestría o doctorado.

La convocatoria está abierta desde el 1 de octubre y cierra el 8 de enero de 2026. Sin embargo, los interesados deben tener en cuenta las fechas de cierre de las instituciones educativas para presentar las solicitudes, pues las postulaciones individuales no son aceptadas. El proceso debe realizarse a través de la universidad francesa que presenta la candidatura al programa ante el Campus France, que es el encargado de gestionar las becas.

La beca cubre la financiación completa de la estancia académica en Francia, una asignación mensual de entre €1.181 para maestría y €1.700 para doctorado, cobertura de seguro médico y transporte local, apoyo en gastos de instalación y retorno, y la posibilidad de participar en actividades culturales y de inmersión en Francia.

Estos son los requisitos para aplicar:

Tener nacionalidad distinta a la francesa

Ser menor de 25 años para maestría o menor de 30 años para doctorado

Contar con un excelente desempeño académico

Haber sido preseleccionado por una universidad francesa participante

No haber recibido anteriormente una beca del Gobierno francés para el mismo nivel de estudios

