¿Cuándo salen a vacaciones de fin de año los colegios públicos 2025?

Se acerca el final de la temporada escolar del calendario A de este año. La mayoría de las instituciones oficiales están cerca de las 40 semanas lectivas con las que deben cumplir, según lo establecido en la Ley General de Educación. Sin embargo, la fecha en la que salen de vacaciones los estudiantes y docentes puede variar dependiendo del departamento, pues cada secretaría de educación debe emitir una resolución en la que defina su cronograma de actividades.

La mayoría de los colegios tendrán actividades académicas hasta el 30 de noviembre, que es un domingo. Eso quiere decir que, a partir del 1 de diciembre la mayoría de estudiantes de colegios públicos del país inician oficialmente un periodo de vacaciones que dura normalmente seis semanas.

Entre las ciudades y departamentos que salen en esta fecha están Bucaramanga, Antioquia, Cali, Boyacá y Guaviare. En estos lugares, el periodo de vacaciones para los docentes empieza una semana después, es decir, desde el 8 de diciembre, aunque hay casos como el de Guaviare, donde los profesores saldrán del 15 de diciembre al 11 de enero de 2026.

Esta semana de más que trabajan los docentes hace parte de las cinco que deben cumplir al año para la planeación escolar y desarrollo institucional. Eso quiere decir que, los docentes trabajan las 40 semanas de trabajo académico y cinco más donde se dedican, entre otras cosas, a la planeación, formulación, desarrollo, evaluación, revisión o ajustes del proyecto educativo institucional.

En el caso de Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito estableció en la Resolución 1811 de 2024, que las clases van hasta el viernes 5 de diciembre, y las vacaciones para profesores van desde el 8 de diciembre hasta el 11 de enero de 2026.

En el Atlántico, las actividades académicas terminan el 7 de diciembre y las vacaciones de los docentes, al igual que en Bogotá, van desde el 8 de diciembre hasta el 12 de enero de 2026.

