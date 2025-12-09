¿Quiere estudiar en Rusia? Hay becas para pregrados, maestrías y doctorados

En total hay 180 becas disponibles para ciudadanos colombianos. Foto: Pixabay

Desde el 4 de diciembre, y hasta el próximo 9 de enero, está abierta la convocatoria para aplicar a becas de estudio en Rusia. El gobierno de ese país, a través de su Ministerio de Educación, tiene ofertas para ciudadanos colombianos interesados en estudiar pregrados, maestrías o doctorados para el año académico 2026-2027.

De acuerdo con el Icetex, la Agencia Federal de Cooperación Internacional Humanitaria “Rossotrudnichestvo”, en conjunto con el Ministerio de Educación Superior de la Federación de Rusia, tiene disponibles 180 becas estatales y el 10 % de los cupos corresponden a los programas de estudios en medicina.

Las becas cubren los costos de matrícula, alojamiento en la residencia estudiantil de la universidad asignada, facultad preparatoria de un año previo al inicio de la carrera, destinado al aprendizaje del idioma ruso y a la preparación necesaria para cursar estudios en una universidad de este país, materiales educativos y subsidios gubernamentales para transporte público y acceso a museos, teatros, entre otros.

Todas las postulaciones se deben hacer tanto en la página de Icetex como en Education in Rusia, donde se deberán registrar todos los aspirantes. En el primer caso, la documentación requerida deberá estar en español o inglés. Para el segundo, también estar en español, inglés o traducida oficialmente a idioma ruso y algunos documentos deberán ser apostillados en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y legalizados en la Embajada de la Federación de Rusia en Colombia.

Documentos requeridos:

Formulario de Gobierno oferente : el documento está disponible en : el documento está disponible en Education in Rusia. Una vez diligenciado, deberá dar clic en el botón “Download Application” en la última página del dossier electrónico, después de completar todos los campos obligatorios. El formulario deberá estar firmado a mano. Una vez impreso y firmado, se deberá escanear y adjuntar en la plataforma respectiva. Aquí se debe indicar nivel académico, código y denominación completa del programa escogido. Es recomendable que las personas aspirantes indiquen en el formulario de 3 a 6 universidades rusas como los destinos preferibles para su educación, teniendo en cuenta que la decisión final depende únicamente de estas instituciones.

Título de estudio anterior (bachillerato para pregrados, pregrado para maestrías, maestrías para doctorados)

Certificado de notas del estudio anterior

Certificado de experiencia personal (para maestrías y doctorados): Debe ser emitido por la entidad o entidades donde haya trabajado profesionalmente, detallando las funciones desarrolladas y las que actualmente desempeña, e incluir el periodo de tiempo trabajado (fechas de inicio y finalización). Todas las certificaciones deberán estar traducidas al español, no se aceptan certificados en otras lenguas.

Autorización de padres de familia , si es menor de edad.

Certificado de condiciones socioeconómicas, que incluye captura de pantalla o certificado de grupo en el SISBEN IV actualizado a la vigencia 2025. Independientemente de si se encuentra o no registrado en el SISBÉN IV, se deberá presentar una copia digital de la factura de un servicio público domiciliario (energía eléctrica, gas o acueducto), con una fecha de expedición no mayor a 60 días hábiles respecto a la fecha de postulación, en la que se evidencie el estrato socioeconómico y la dirección de residencia.

Pasaporte colombiano: la fecha de vencimiento no podrá ser anterior al 31 de diciembre de 2028.

Los aspirantes a pregrados deben ser mayores de 17 años y menores de 30 años y 11 meses en el momento del cierre de la convocatoria. La duración del programa está entre los cuatro y seis años. En el caso de las maestrías, la edad del aspirante debe estar entre los 20 y 65 años, para los doctorados empieza desde los 21 años. En ambos casos, deben acreditar experiencia profesional de doce meses.

