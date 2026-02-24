¿Quiere estudiar un posgrado en el exterior? Esta convocatoria de Colfuturo cierra pronto

(Imagen de referencia) Este programa financia hasta con USD 50.000 a las y los profesionales seleccionados, recursos que pueden destinarse a matrícula, seguro, pasajes aéreos, instalación, materiales y sostenimiento. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Hasta el 2 de marzo de 2026 estarán abiertas las inscripciones anuales del programa Crédito Beca de Colfuturo, que apoya a profesionales colombianos interesados en cursar estudios de posgrado en universidades del exterior.

Este programa financia hasta con USD 50.000 a las y los profesionales seleccionados, recursos que pueden destinarse a matrícula, seguro, pasajes aéreos, instalación, materiales y sostenimiento.

“Adicionalmente, Colfuturo ofrece un 25 % de beca a las personas beneficiarias que, una vez graduadas, decidan regresar a Colombia y trabajar durante tres años en el país”, indica la Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo), a través de un comunicado.

Por su parte, las personas seleccionadas en la convocatoria también pueden acceder a becas otorgadas por más de 130 universidades aliadas, que cubren entre el 100 % y el 10 % del valor de la matrícula. “En 2025, el 59 % de las personas seleccionadas eligió una universidad en convenio, lo que representó USD 5,6 millones en becas, otorgadas directamente por estas instituciones”, precisa la fundación", indicó la fundación.

“Formarse en las mejores universidades del mundo no solo fortalece conocimientos técnicos y especializados al más alto nivel, sino que expone a las personas a estándares internacionales, redes globales de investigación e innovación y nuevas perspectivas para abordar los desafíos del país”, señaló Jerónimo Castro, director de Colfuturo.

📚¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

Según precisó la Fundación Colfuturo, las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos para participar por las becas:

Contar con la ciudadanía colombiana,

Contar con título de pregrado,

Presentar el programa que se desea cursar,

Redactar un ensayo que dé cuenta del proyecto de estudios.

Para postularse a la convocatoria, los interesados deberán diligenciar un formulario en línea que estará habilitado durante el periodo de inscripciones. Allí deberán consignar datos personales, información académica y trayectoria laboral, así como un ensayo en el que expongan sus motivaciones para cursar el programa elegido.

Los resultados de la convocatoria serán publicados el 10 de junio. A través de este enlace puede obtener más información.

