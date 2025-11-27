¿Quiere estudiar una maestría virtual? Icetex y Universidad de Nebrija abren convocatoria de becas

Las becas ofrecen un descuento del 50 % sobre el costo total de los programas de maestría seleccionados, que se realizarán de manera virtual. Foto: Pixabay

Desde este 27 de noviembre está abierta la convocatoria para entregar 150 becas para colombianos que deseen estudiar en línea maestrías oficiales con reconocimiento europeo. La iniciativa de cooperación internacional entre la Universidad Nebrija y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), busca fortalecer el desarrollo profesional en Colombia.

Las becas ofrecen un descuento del 50 % sobre el costo total de los programas de maestría seleccionados por la Universidad Nebrija, de España, los cuales se impartirán de manera virtual desde marzo de 2026 hasta febrero de 2027. El beneficio, subrayó el Icetex, permitirá a los profesionales colombianos acceder a una educación de reconocimiento internacional sin necesidad de salir del país, con el fin de mantener un equilibrio entre vida laboral y la formación académica.

Cabe resaltar que la Universidad Nebrija ofrece opciones de financiamiento adicionales para facilitar el acceso a sus programas. Saloomeh Yousefian, directora del Departamento de Desarrollo Internacional de la institución, apuntó que esta universidad es reconocida por sus estándares académicos y su elevada tasa de empleabilidad, además de que “se consolida como una de las mejores opciones para quienes buscan mejorar sus oportunidades laborales al finalizar sus estudios”.

Requisitos de la convocatoria y cómo aplicar

La Universidad Nebrija informó que, para ser beneficiario de las becas, los aspirantes deberán tener nacionalidad colombiana y/o residir en Colombia, contar con un título de tercer nivel de grado colombiano (licenciatura o ingeniería), presentar la documentación solicitada por la institución y superar los requisitos de admisión específicos de cada programa.

Las becas están dirigidas a personas mayores de 21 años y menores de 65 años. Loss candidatos, además, deben contar con un promedio mínimo de notas de 3.7/5.0 de pregrado, según los parámetros de calificación establecidos en cada institución de educación superior de Colombia. acreditar un mínimo de doce (12) meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario. También se requiere acreditar un mínimo de 12 meses de experiencia profesional, contados a partir de la obtención del título universitario.

Quienes cumplan con las condiciones establecidas deben enviar su solicitud y documentación al correo internacional@nebrija.es a más tardar el 2 de febrero de 2026, a las 5:00 p.m. fecha límite para aplicar. También es posible postularse a través de la página web del Icetex. Los programas oficiales disponibles son:

📚 Máster Universitario en español como Lengua Extranjera: Didáctica e Investigación

📚 Máster Universitario en Comunicación Política y Gestión de Crisis y Emergencias

📚 Máster Universitario en Marketing y Publicidad Digital

📚 Máster Universitario en Dirección Estratégica de Destinos Turísticos Inteligentes

📚 Máster Universitario en Administración de Empresas/Máster in Business Administration Tech

📚 Máster Universitario en Finanzas Avanzada

📚 Máster Universitario en Dirección y Organización de Proyectos

📚 Máster En Liderazgo y Dirección Estratégica de Personas

📚 Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing Digital

📚 Máster Universitario en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos Y Derecho Operacional

📚 Máster Universitario en Psicopedagogía

