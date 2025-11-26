¿Quiere ser instructor del SENA en 2026? Estos son los pasos y fechas clave

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Foto: SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se encuentra adelantando el proceso de conformación y actualización del Banco de Instructores para la vigencia 2026, el mecanismo mediante el cual la entidad selecciona y contrata a los instructores que requiere cada Centro de Formación. Este banco, administrado por la Agencia Pública de Empleo (APE), es la única vía para aspirar a estas contrataciones temporales, que dependen de las necesidades de formación y de la disponibilidad presupuestal de cada año.

A diferencia de otras entidades, el Banco de Instructores del SENA no es un concurso de méritos, ni garantiza continuidad laboral para quienes participaron en vigencias anteriores. Los aspirantes, señala la entidad en “Términos y Condiciones”, solo pueden ser considerados si están inscritos en la plataforma de la APE y si su perfil coincide con los requerimientos que publiquen los Centros de Formación durante el año. El SENA decidió no realizar una convocatoria nacional; en su lugar, cada Centro publicará perfiles específicos según su programación académica y revisará solo las hojas de vida ya registradas en el Banco. Por eso, la inscripción es permanente y está abierta en cualquier momento.

El procedimiento para conformar el Banco está regulado por las normas. Para la vigencia 2026, el proceso inició el 8 de noviembre, cuando los Centros de Formación entregaron a la Agencia Pública de Empleo (APE) los programas que requieren instructores para 2026. Una semana después, el 14 de noviembre, la APE actualizó esos programas en su base de datos y realiza la migración de toda la información: todos los instructores registrados pasaron automáticamente de la vigencia 2025 a la 2026, quedando nuevamente en estado de “inscritos”, lo que permite que sus hojas de vida sean revisadas.

A partir del 15 de noviembre, cada Centro de Formación comenzó a evaluar los diseños de los estudios previos necesarios para contratar instructores por prestación de servicios. Paralelamente, entre el 20 y el 26 de noviembre, se conformaron los Comités de Verificación, los grupos encargados de revisar las hojas de vida. Durante este mismo periodo, el Director Regional se reunió con los Subdirectores de los Centros para unificar los criterios objetivos que se aplicarán en la selección. Entre el 18 y el 25 de noviembre, los instructores pudieron actualizar su hoja de vida en la plataforma de la APE, un paso clave para garantizar que la información registrada coincida con los requisitos de los Centros.

Ahora, entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre, los Comités de Verificación deberán revisar y validar las hojas de vida inscritas. Una vez finalizada esta revisión, del 26 de noviembre al 16 de diciembre se realiza la preselección de instructores migrados y la selección de quienes serán contratados en 2026 según las necesidades identificadas. En paralelo, entre el 3 y el 6 de diciembre, los Centros abren nuevas necesidades para programas adicionales, a los que los instructores pueden postularse entre el 7 y el 10 de diciembre. La preselección de instructores nuevos se desarrolla del 11 al 15 de diciembre, seguida de la selección final de aspirantes que serán contratados como instructores para 2026 a partir del 16 de diciembre. Finalmente, se inicia el proceso contractual, que incluye la suscripción de contratos, el cual se extenderá hasta el 23 de enero de 2026.

Con este modelo, el SENA busca garantizar que los instructores contratados respondan a las necesidades reales de formación, que exista transparencia en la selección y que los procesos estén alineados con los lineamientos jurídicos y presupuestales vigentes. Mientras tanto, la recomendación para quienes deseen ser instructores en 2026 es clara: inscribirse en el Banco, mantener la hoja de vida actualizada y estar atentos a los perfiles que cada Centro de Formación publique durante el año.

Si quiere conocer más de los términos y condiciones, ingrese aquí.

