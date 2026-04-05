¿Quiere hacer un intercambio en Reino Unido? Esta convocatoria del Icetex le puede interesar

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Hasta las 5:00 p.m. del próximo 27 de abril estará abierta la convocatoria del Programa de Asistentes de Idiomas en Reino Unido del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), en alianza con el British Council.

La iniciativa busca “promover el fortalecimiento bilateral del aprendizaje del inglés y del español, así como fomentar el intercambio cultural y pedagógico entre Colombia y el Reino Unido”, según comunicó el instituto.

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Es por ello que el British Council ofrece a profesionales colombianos la oportunidad de que participen en este programa académico presencial como asistentes de profesores de español en instituciones educativas británicas. Mientras que el Icetex se encarga de realizar el proceso de preselección, a través de la Comisión Nacional de Becas (CNB), la selección final es adelantada por el British Council.

Las personas que sean escogidas podrán apoyar a docentes titulares en actividades pedagógicas, diseño de material didáctico, acompañamiento en aula, así como en actividades culturales. El programa está previsto para iniciar entre septiembre y noviembre de 2026, y tendría una duración de seis a diez meses.

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Cabe aclarar que el programa no implica un título académico, no corresponde a un pregrado ni posgrado, ni genera homologación de estudios. Se trata, de acuerdo con el Icetex, de una experiencia profesional internacional certificada.

Requisitos de la convocatoria

Quienes estén interesados en el programa deben ser mayores de 20 años y menores de 60. Además, deben contar con un título profesional o equivalente en Licenciatura en Inglés, Licenciatura en Lenguas Extranjeras o Filología en Inglés, que haya sido registrado y avalado por la autoridad educativa competente.

Los aspirantes también requieren un promedio mínimo de notas de 3.7/5.0 en su pregrado, según los parámetros de calificación establecidos en cada institución de educación superior de Colombia, y debe ser certificado mediante un documento oficial.

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En suma, las personas que deseen escribirse tienen que acreditar un nivel mínimo de competencia en inglés equivalente a B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Para ello, es necesario presentar algunos de estos exámenes internacionales reconocidos:

Cambridge PET (B1)

IELTS (mínimo 4.5)

TOEIC (mínimo 550)

TOEFL PBT (457)

TOEFL CBT (137)

TOEFL IBT (57)

MET (40)

Diagnóstico MEN (B1)

El Icetex aclaró que si el aspirante es beneficiario de alguna línea de crédito propia del instituto o de fondos en administración, no puede encontrarse en mora en el pago de la obligación a la fecha de cierre de la convocatoria. Por otro lado, no podrán ser seleccionados quienes hayan participado previamente en el programa de Asistentes de Idiomas. A través de esta página web se pueden consultar los criterios adicionales y llevar a cabo el proceso de inscripción.

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