Reportan bloqueos en la Av. El Dorado por manifestaciones de docentes en Bogotá

Un grupo de docentes de la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (ADE), el sindicato de profesores de Bogotá, decidieron manifestarse frente a la Secretaría de Educación, provocando bloqueos sobre la avenida El Dorado (calle 26) de la capital. Según los reportes, las estaciones Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre y El Tiempo están fuera de servicio debido a las manifestaciones que se empezaron a reportar desde las 6:00 de la tarde de este miércoles.

En redes sociales están circulando videos donde se ven buses de Transmilenio con grafitis y una camioneta atravesada que obstruye el paso del servicio público. Por estos hechos, la Secretaría de Educación del Distrito emitió un comunicado en el que lamenta “las acciones violentas contra la ciudadanía lideradas por algunos miembros del sindicato de maestros”.

La entidad dice que “bloquear el transporte público y vandalizar la infraestructura impacta a miles de personas que quieren regresar a sus casas después de largas jornadas de trabajo”.

La manifestación se da justo un día después de que la asociación que agremia a un poco más de 9.000 docentes, entrara en asamblea permanente. Eso quiere decir que la ADE buscará una salida para intentar llegar a un acuerdo que le permita resolver las tensiones que tiene con la Secretaría de Educación de la capital.

La razón, como explicamos en esta nota, son los descuentos que desde julio ha hecho esa entidad de la Alcaldía a los salarios de los docentes que han participado en manifestaciones durante el horario escolar. Por su parte, la secretaria de Educación, Isabel Segovia, había explicado que la medida obedeció al incumplimiento de unos acuerdos por parte de la ADE.

