Resultados de la Udea 2026: ¿cómo consultar admitidos y proceso de matrícula?

Este miércoles, 12 de noviembre, la Universidad de Antioquia dará a conocer los resultados del examen de admisión que presentaron los aspirantes a estudiar en esta institución el próximo semestre. Cerca de 35.000 personas esperan conseguir uno de los 6.818 cupos que dispuso la Udea.

El examen se aplicó el 27 de octubre en los diferentes campus de la universidad en el departamento de Antioquia. Los programas con más interesados son Medicina, Ingeniería de Sistemas, Medicina Veterinaria, Odontología y Derecho, aunque en total hay 157 programas académicos disponibles.

Para consultar los resultados del examen, deben ingresar al portal web de la Universidad de Antioquia. En una de las franjas verdes encontrará la opción “Estudiar en la UdeA”. Al seleccionarla, debe buscar la cuarta opción que aparece, esta es “Pasé a la UdeA”.

Una vez allí, seleccione la opción “Revisemos los resultados del proceso de admisión”. Allí le pedirá el documento de identidad y podrá revisar los resultados de las diferentes admisiones de pregrado. En caso de que presente algún inconveniente, puede comunicarse al correo electrónico procesoinscripcion@udea.edu.co.

Recuerde que el puntaje mínimo para ser admitido a un programa es de 53 sobre 100 en los programas de la sede de Medellín y de 50/100 en los programas ofrecidos en las regiones. Los cupos se distribuyen desde el puntaje más alto hasta llenar los cupos ofrecidos en cada uno de los programas.

Si fue admitido, ¿qué sigue ahora?

El paso que sigue es la matrícula. Para esto deben presentar unos documentos para determinar los derechos de matrícula: mensualidad pagada en el último año de secundaria; estrato socioeconómico según factura de cobro de los servicios públicos o impuesto predial de su residencia habitual; renta; y patrimonio.

Toda esta información se debe subir en la misma parte donde revisó los resultados “Pasé a la UdeA”. Los estudiantes de pregrado y posgrado podrán realizar su proceso de matrícula a través del aplicativo matricula.udea.edu.co, creado para que la comunidad universitaria pueda acceder de una forma más ágil y directa a los servicios web de la Universidad.

