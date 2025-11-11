Logo El Espectador
Universidad Nacional abre ofertas de trabajo para profesores: estas son las vacantes

La institución busca docentes para tres de sus sedes. Algunas convocatorias cierran el 21 de noviembre.

Redacción Educación
11 de noviembre de 2025 - 04:08 p. m.
Foto: Cristian Garavito
La Universidad Nacional de Colombia tiene disponibles vacantes para docentes en tres de sus sedes: Medellín, Bogotá y Orinoquia. La institución está buscando profesores de tiempo completo en los departamentos de Economía, Ciencia Política y el Instituto de Biotecnología.

Los requisitos dependen de cada vacante. Por ejemplo, para el cargo de docente en el Instituto de Biotecnología, buscan profesional en química farmacéutica, microbiología, biología o áreas afines, con doctorado en biotecnología, ingeniería, ciencias farmacéuticas o áreas afines. Esta convocatoria cierra el 30 de enero del próximo año.

Para la sede Medellín hay cuatro vacantes disponibles: tres para el departamento de Ciencia Política y una para el departamento de Economía. El plazo de inscripción es hasta el 16 de diciembre de este año.

Para la sede Orinoquia hay once vacantes disponibles en áreas de Matemáticas, Química de Alimentos, Arquitectura, Ciencias Ambientales, Ciencias de Computación, Ingeniería de Alimentos, Microbiología y Biotecnología de Alimentos. Estas convocatorias están abiertas hasta el 21 de noviembre de este año.

Los requisitos se pueden consultar en el portal de Selección de Talento UNAL. Allí están todas las vacantes disponibles. Si cumple con los requisitos y es trabajador de la universidad debe actualizar su historia laboral y verificar en la plataforma que los datos más recientes estén disponibles antes de aplicar. Los aspirantes externos deben registrarse en ese mismo portal y crear su historial laboral.

