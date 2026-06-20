Roldanillo, el municipio del Valle del Cauca que tendrá una nueva institución universitaria

Imagen de la Institución Universitaria de Roldanillo. Foto: Mineducación

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El viernes, 19 de junio, el Ministerio de Educación anunció que Roldanillo será el nuevo municipio que contará con una institución universitaria. A través de una resolución (la 016283 del 2026) le dio el aval al Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo (INTEP) para que se transforme. A partir de ahora, tendrá un nuevo nombre y, con ello, la posibilidad de abrir nuevos programas académicos: se llamará Institución Universitaria de Roldanillo (UNINTEP).

De acuerdo con el Mineducación, esa institución, que nació en 1979, hoy tiene cerca de 8.400 estudiantes. De esos, 2.028 están en procesos de articulación con la educación media (los últimos años del bachillerato) y otros 6.389 están realizando programas de formación técnica, tecnológica y profesional.

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A medida que se consolidó en el Valle del Cauca, empezó a expandirse a otros territorios. Hoy también está en Quindío y en Risaralda.

Tal y como se observa en los registros del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, las matrículas de esa institución han crecido notablemente en la última década. Pasó de tener 901 matriculados en el 2014 a tener 2.291 en 2020. En 2022 ya tenía 3.772 y en 2024 esa cifra creció a 5.317.

La gran mayoría de las personas que ha graduado son de programas técnicos y tecnológicos, aunque en 2024 hubo algunos matriculados en programas universitarios (698). Por el momento, no cuenta con ningún programa de especialización, maestría o doctorado.

“Esta es una buena noticia para Roldanillo, para el norte del Valle y para miles de jóvenes que han encontrado en esta institución una oportunidad para transformar sus vidas. Después de 47 años de trabajo y crecimiento académico, el país reconoce una trayectoria construida desde el territorio y fortalece una apuesta de educación superior pública que hoy llega a más estudiantes y más regiones”, dijo el ministro de Educación Nacional, Daniel Rojas, por medio de un comunicado.

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Según la cartera, la autorización que le dió al INTEP se debe a que la institución ha hecho una transformación resultado de “un proceso sostenido de fortalecimiento académico e institucional. En los últimos años, la institución amplió su cobertura, fortaleció sus procesos de calidad, consolidó nuevas alianzas regionales y avanzó en proyectos de infraestructura que hoy respaldan esta nueva etapa”.

Para el Mineducación, son avances que se han notado en la construcción de nuevos espacios académicos, un plan maestro de infraestructura, la expansión de la oferta educativa y la “consolidación de procesos de regionalización”.

“Son acciones”, resalta el Mineducación, “que permitieron proyectar una institución con mayores capacidades para responder a los desafíos de la educación superior en la región”.

“Es una oportunidad para que miles de jóvenes del norte del Valle y del Eje Cafetero continúen accediendo a una educación superior pública de calidad”, añade.

Como indica el Ministerio de Educación en su página web, hoy en Colombia las instituciones de educación superior están divididas en las siguientes categorías:

Instituciones Técnicas Profesionales

Instituciones Tecnológicas

Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas

Universidades

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