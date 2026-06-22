Sede Bogotá de la Universidad Nacional autoriza trabajo no presencial

En la noche del domingo, 21 de junio, cientos de personas se concentraron alrededor de la Universidad Nacional. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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A través de una circular, la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá autorizó el trabajo no presencial para este lunes, 22 de junio. La medida aplica para las actividades administrativas y académico-administrativas en varias dependencias.

La circular N°02 de 2026 autoriza a los jefes de dependencia y superiores inmediatos del personal administrativo para que coordinen con ellos la prestación del servicio para este lunes de manera no presencial. También autoriza a las decanaturas de las facultades de la sede Bogotá para “coordinar la realización de actividades académico administrativas previstas de manera no presencial o remota, utilizando las tecnologías de la información y las comunidades”.

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La medida aplica para las labores de la Ciudad Universitaria, el edificio Uriel Gutiérrez y la Unidad Camilo Torres. Eso quiere decir que, en las dependencias de la Sede Bogotá del Centro Agropecuario Marengo (CAM), la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, el Museo Paleontólogo de Villa de Leyva, Boyacá, y el edificio de las Nieves, las actividades laborales se desarrollarán con normalidad.

La decisión se da un día después de las elecciones presidenciales en Colombia. Ayer, domingo 21 de junio, cuando la jornada terminó, varias personas se reunieron en diferentes puntos de Bogotá, incluida la Universidad Nacional.

Una concentración de simpatizantes de Iván Cepeda se congregó inicialmente en las inmediaciones de Corferias, donde se adelantaban los escrutinios, y se desplazó de forma pacífica hacia la Universidad Nacional y la Plaza de Bolívar. Según el reporte de las autoridades, en el centro histórico la movilización se fue diluyendo gradualmente tras registrarse únicamente afectaciones menores.

Sin embargo, también se registró el ataque a un bus del SITP que fue atacado por desconocidos en cercanías de la institución sobre la Calle 26. Ante el riesgo de nuevos disturbios en los entornos académicos, la universidad autorizó el trabajo remoto.

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