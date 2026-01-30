SENA abre la primera oferta de formación de 2026: así puede inscribirse

En total, son más de 41.000 cupos los disponibles. Foto: SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció, por medio de un comunicado, la apertura de la Primera Oferta de Formación Presencial y a Distancia de 2026, que estará disponible hasta el 3 de febrero y contará con cerca de 41.000 cupos disponibles.

Los cupos para esta oferta, explicó la entidad, son gratuitos y están distribuidos en cinco niveles de formación: Auxiliar, Operario, Técnico, Tecnólogo y Profundización técnica. En total, la oferta incluye 290 programas habilitados.

Yecid Torres, profesional de Formación Profesional del SENA, indicó que esta convocatoria “está dirigida a todas las personas residentes en Colombia que quieran adquirir nuevas habilidades, mejorar su perfil profesional y acceder a oportunidades laborales en sectores estratégicos de la economía”.

📚 ¿Cómo inscribirse a la oferta del SENA?

Los interesados deben ingresar al portal web oficial del SENA y seguir estos pasos:

Seleccionar la opción “Nuestra oferta educativa” y luego “Presencial”.

Elegir el nivel de formación y el área de conocimiento.

Consultar los programas disponibles y revisar la información de cada uno.

Iniciar sesión o registrarse en el aplicativo y completar el proceso de inscripción.

📚 Horarios disponibles para los aprendices

La formación se ofrecerá en las siguientes jornadas:

Diurna: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Nocturna: de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

Madrugada: de 10:00 p. m. a 6:00 a. m.

Mixta: combinación de horarios según el programa.

