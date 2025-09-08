SENA abrió convocatoria para cursos virtuales gratuitos: conozca cómo inscribirse

Imagen de referencia. Estos programas, que tienen una duración flexible de entre 48 horas y tres meses, están disponibles en modalidades presencial y virtual, lo que permite a los colombianos acceder a formación de calidad sin importar su ubicación. Foto: Pexels

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de inscripciones para sus cursos cortos complementarios, una oferta académica gratuita diseñada para fortalecer habilidades y certificar competencias en distintos sectores de la economía. Estos programas, que tienen una duración flexible de entre 48 horas y tres meses, están disponibles en modalidades presencial y virtual, lo que permite a los colombianos acceder a formación de calidad sin importar su ubicación.

La iniciativa hace parte del compromiso de la entidad con la inclusión educativa y la preparación de los trabajadores frente a las nuevas demandas del mercado. “Estos cursos son ideales para quienes desean fortalecer sus conocimientos, actualizarse de acuerdo con las nuevas demandas del mercado laboral o explorar otras áreas del conocimiento”, explicó Ana Lucila Acosta, profesional de la Dirección de Formación del SENA, en un comunicado compartido por la entidad.

Entre la oferta destacan programas en áreas como telecomunicaciones, moda, minería, mecánica industrial, planeación administrativa, acreditación en salud, manejo de herramientas digitales, redes y medios de transmisión. La diversidad de temáticas permite que cada aprendiz encuentre un curso que se ajuste a sus intereses, proyectos de vida o aspiraciones laborales.

Una de las principales ventajas de los cursos cortos complementarios es que otorgan un certificado oficial al finalizar. Este documento no solo respalda el aprendizaje adquirido, sino que también fortalece la hoja de vida, aumenta las oportunidades de conseguir empleo y potencia las capacidades de emprendimiento. Con ello, el SENA busca que más personas logren insertarse en el mercado laboral formal o impulsen sus propios proyectos productivos.

Según el SENA, la flexibilidad en los tiempos y la posibilidad de elegir entre la modalidad presencial o virtual responde a la realidad de un país donde las condiciones de acceso a la educación varían entre regiones. Así, quienes prefieren el contacto directo con instructores y compañeros de clase pueden optar por la formación presencial, mientras que quienes necesitan ajustar los horarios a otras responsabilidades pueden hacerlo en línea.

El proceso de inscripción se realiza de manera gratuita a través del nuevo aplicativo betowa.sena.edu.co. Los pasos son sencillos: ingresar al portal, seleccionar el botón “Empresarial”, elegir el curso de interés y registrarse en la plataforma. Para quienes ya están inscritos en el sistema SOFIA Plus, basta con usar los mismos datos para iniciar sesión.

El SENA también recordó a los ciudadanos que todos sus programas son gratuitos y certificados sin costo alguno. Por eso, hizo un llamado a consultar únicamente los canales oficiales de la entidad, como la página www.sena.edu.co y las redes sociales @SENAComunica, para evitar caer en información falsa o fraudes relacionados con matrículas.

