Abren más de 100 becas para que colombianos estudien diplomados virtuales

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) hizo una alianza con el Icetex con la que ofrecerán becas a colombianos que quieran estudiar tres diplomados que se ofrecerán durante los próximos meses.

En total son 123 cupos para tres diplomados (41 por cada uno) que serán certificados por diferentes universidades iberoamericanas. “Estos cupos están reunidos en tres convocatorias que ya están abiertas y que cierran su etapa de inscripciones el próximo 28 de septiembre”, indicó el Icetex en un comunicado.

El primer diplomado se llama Cooperación internacional al desarrollo y tiene una duración de 400 horas, que se realizarán virtualmente con acompañamiento de tutor. El certificado de este diplomado será entregado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO Chile.

“El diplomado está dirigido a las y los colombianos que deseen fortalecer su trayectoria orientada al desarrollo social desde el sector público, privado o desde entidades sin ánimo de lucro”, explica el Icetex en el comunicado.

El segundo diplomado se titula Educación artística del presente, con una duración de 300 horas virtuales y también acompañado por tutor. El certificado será entregado por la Universidad de Talca, Chile.

“Está dirigido a artistas, curadores, investigadores, gestores, mediadores culturales, así como estudiantes de pedagogía, artes, comunicación, estudios culturales o humanidades, y personas interesadas en el arte, la educación o la transformación social”, dice la entidad.

Finalmente, está el diplomado en Diplomacia científica y política exterior en Iberoamérica. En este caso se trata de una formación de 64 horas asincrónicas, sin acompañamiento de tutor.

Es un diplomado “dirigido personas interesadas en fortalecer su formación técnica especializada en diplomacia científica, de variados perfiles como funcionarios, diplomáticos, docentes, investigadores, científicos, comunicadores o profesionales en áreas políticas, humanidades y administración”, afirma el Icetex.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de septiembre y puede consultar todas las condiciones en la página web del Icetex dando clic aquí.

Adicionalmente, el próximo viernes, 12 de septiembre, la OEI y el Icetex harán una transmisión en vivo en la que resolverán dudas de la postulación. Puede conectar por medio de este enlace.

