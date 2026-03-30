SENA asegura que solicitó acompañamiento de la Procuraduría en licitación de vigilancia

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Foto: SENA

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Luego de que la Procuraduría General de la Nación le pidiera al SENA suspender de manera preventiva un proceso de contratación de servicio de vigilancia, la entidad educativa dio a conocer que desde el 19 de marzo, habían solicitado de manera directa el acompañamiento de los organismos de control, incluidas también la Contraloría y Fiscalía.

Desde hace varias semanas se presentaron denuncias alrededor de este proceso de contratación, que involucra más de COP 190.000 millones y busca contratar la operación del servicio de seguridad en cuatro regiones en las que tiene operación el SENA.

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Ante esta situación, la Procuraduría hizo la solicitud de suspender el proceso por problemas de libre competencia y otros riesgos jurídicos. Claudia Forero, directora de Formación Profesional del SENA, ya se había referido a uno de los procesos el pasado 24 de marzo. Se trata del proceso en la Regional Sucre, en donde se habría presentado un caso de suplantación digital, que fue denunciado ante la Fiscalía.

Ese mismo caso, fue reiterado por el SENA en el comunicado que publicó este lunes, 30 de marzo. También resaltaron que “en el marco de las audiencias públicas convocadas, todas las observaciones han sido debidamente tramitadas, analizadas y respondidas conforme a los procedimientos establecidos”.

Además del comunicado, el SENA también publicó la solicitud que le envió a la Procuraduría el 19 de marzo. En esta lee que “durante el trámite del proceso, se han conocido observaciones y cuestionamientos de distintos actores respecto de algunos componentes de la estructuración precontractual, particularmente en materia de requisitos habilitantes, criterios de evaluación, atención de observaciones y eventuales ajustes mediante adenda”.

Por esta razón, solicitaron que se “evalúe la procedencia de disponer de una actuación preventiva sobre el citado proceso contractual o de asignarla a la dependencia competente” para realizar el seguimiento pertinente.

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