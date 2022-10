Ser Pilo Paga: MinEducación buscará condonar la deuda de tres mil deudores

Durante los cuatro años que funcionó Ser Pilo Paga se seleccionaron a 39.382 beneficiarios / Archivo - Ministerio de Educación

Ser Pilo Paga fue uno de los programas educativos más relevantes del gobierno de Juan Manuel Santos. De la mano del equipo de trabajo del Ministerio de Educación, encabezado en ese entonces por la ministra Gina Parody, buscaban garantizar el acceso a la educación superior a los 10 mil mejores estudiantes del país cada año, pero que no podían pagar sus estudios. (Lea: “El Icetex va a cumplir con 9 mil condonaciones de créditos”: Mauricio Toro)

Durante los cuatro años que funcionó el programa, se seleccionaron a 39.382 beneficiarios. Pero, hoy, ocho años después de su implementación, hay más de cuatro mil pilos que tienen una deuda impagable. Como contaron algunos de ellos en esta nota, “toda su deuda suma $100 millones. Tengo una deuda impagable, no tengo título y mi patrimonio más grande es un computador que pagué a cuotas”, recordó Dey Luz Zúñiga*, una de las afectadas.

Con el objetivo de buscar una solución para estos más de 4.000 pilos deudores, quienes en su mayoría continuaron sus estudios en otra carrera o en otra universidad, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, en rueda de prensa aseguró que ya tiene casi listo un cambio en el reglamento del programa.

La modificación pretende que “más de tres mil estudiantes que no pudieron terminar sus programas, pero que siguen estudiando y hoy en día tienen una deuda impagable, puedan condonar su crédito”, señaló Gaviria, quien añadió que esta medida “se está examinando básicamente desde una perspectiva de derechos, diciendo es el derecho a graduarse, no el derecho a no pagar”.

Gaviria aclaró que esta medida se debe tomar con prudencia y se debe realizar paso a paso. Ese primer camino, agregó, consistió en identificar a esos casi cinco mil deudores. “Hemos encontrado que tres mil de ellos siguen estudiando. La idea es condonarlos a todos, pero comenzaremos con este grupo”, dijo. (Puede leer: Unesco advierte que hay déficit mundial de 69 millones de profesores)

Entonces, ¿quiénes podrán acceder a esa condonación? Gaviria lo explicó con un ejemplo: “Una persona era pilo. Empezó a estudiar ingeniería en cualquier universidad. Por alguna razón no pudo seguir con esa carrera y esa decisión se la estaba castigando la sociedad de manera inclemente, diciendo tiene que pagar ahora 40 o 50 millones de pesos. Esa persona después fue al Sena y terminó su programa. Ya se graduó, le ha ido bien y está contento. A esa persona se le va a condonar el crédito”.

El ministro también aclaró que “quiere entender esa realidad uno a uno de los pilos deudores. Recuerdo que cuando era rector de los Andes, había un estudiante que empezó a estudiar ingeniería mecánica. Después se pasó a industrial y fue la mejor estudiante. Pero, por el hecho de haberse cambiado de programa, le estaban cobrando la deuda. Eso no hay derecho y eso es lo que vamos a remediar”, advirtió.

Otro de los temas que explicó Gaviria en la rueda de prensa fue la crisis del sistema de educación de Colombia. “Ese es el nombre que hay que darle. Si vamos a una escuela o colegio rural y encontramos a un niño de 10 años, probablemente ese niño no sabe leer. Dos de cada tres niños en esa edad en la educación pública no sabe leer. Y esa es una crisis”, dijo.

Para resanar esa crisis, Gaviria comentó que se van a implementar una serie de estrategias, como políticas de voluntariado; un plan para fortalecer la educación de calidad y de cómo motivar a los maestros. “Tenemos que encontrar la manera de sensibilizar a la sociedad entera de este problema, que se va a transmitir o se va a traducir en el futuro en mayor desigualdad y mayor injusticia”, puntualizó. (Le puede interesar: La fórmula de una “nobel” de Educación para transformar la enseñanza)

