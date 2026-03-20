Solo el 2 % de la población con discapacidad en Colombia está en el sistema educativo formal

Imagen de referencia. La población con discapacidad presenta trayectorias educativas más cortas, con una mayor concentración en niveles de educación básica primaria. Foto: Getty Images

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Un nuevo informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana presenta el panorama de la inclusión de la población colombiana con discapacidad en la educación, con el propósito de visibilizar brechas existentes.

El documento indica que, aunque aproximadamente el 5,8 % de las personas en el país tienen algún tipo de discapacidad, su participación en el sistema educativo formal es significativamente menor, alcanzando apenas el 2 % de la matrícula en educación regular. Esto equivale a 200.334 estudiantes, de un total de 9,8 millones. De acuerdo con los investigadores, las cifras reflejan las barreras que persisten en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

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El informe muestra que la participación de estudiantes con discapacidad es mayor en el sector oficial (2,1 %) que en el privado (1,8 %), evidenciando una mayor concentración en establecimientos públicos. Además, según el análisis la discapacidad intelectual es la condición más frecuente entre los estudiante matriculados, seguida por discapacidades psicosociales y múltiples.

El LEE también revela brechas importantes en habilidades básicas, pues la tasa de analfabetismo en la población con discapacidad alcanza el 18,2 %, frente a un 4,4 % en la población sin discapacidad. “Esta diferencia se amplía en edad escolar (5 a 16 años), donde el analfabetismo llega al 34,2% en personas con discapacidad, en comparación con el 9,2% en quienes no la tienen. Es decir que existe una brecha de analfabetismo de 13,8 puntos porcentuales entre población con y sin discapacidad”, comunicó el laboratorio.

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La asistencia escolar también presenta rezagos importantes, ya que el 95,4 % de los estudiantes sin discapacidad entre cinco y 16 años reporta asistir al sistema educativo, una cifra que se reduce a 72,9 % en la población con discapacidad. Por otra parte, en los niveles educativos alcanzados, las desigualdades también son evidentes: la población con discapacidad presenta trayectorias educativas más cortas, con una mayor concentración en niveles de básica primaria y menor participación en educación media y superior.

Para Gloria Bernal, directora del LEE, “si bien Colombia ha avanzado en el reconocimiento de la inclusión educativa como un derecho, persisten brechas significativas que requieren acciones articuladas para garantizar que las personas con discapacidad no solo accedan al sistema educativo, sino que puedan permanecer y progresar en él en condiciones de calidad”.

Es por ello que, ante la necesidad de fortalecer políticas de inclusión educativa, el laboratorio hizo las siguientes recomendaciones:

Detección temprana: implementar estrategias de identificación oportuna de discapacidades en la primera infancia y fortalecer el acompañamiento a familias y docentes.

Acceso y permanencia: ampliar la cobertura educativa inclusiva, mejorar la infraestructura, fortalecer el apoyo y formación de especialistas y docentes para acompañar a esta población y a las familias.

Reducción de brechas: diseñar estrategias específicas para disminuir el analfabetismo y mejorar las trayectorias educativas de esta población.

Transición educativa: promover el acceso a educación media y superior mediante apoyos financieros, académicos y programas de acompañamiento.

Cabe apuntar que, para la realización de este informe, el LEE analizó los microdatos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) del Ministerio de Educación Nacional (2023) y la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV) del DANE (2024).

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