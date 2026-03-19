Los ganadores del National Teacher Prize Colombia, que reconoce a los maestros del país

Yanilis Romero, profesora de inglés en la Institución Educativa Antonia Santos, en Montería, fue la ganadora en la categoría Maestros que Transforman. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En la noche de este jueves, 19 de marzo, en el auditorio Mario Laserna, de la Universidad de los Andes, se llevó a cabo la primera edición del National Teacher Prize Colombia, un galardón que reconoce la labor de los docentes que, por medio de iniciativas y herramientas, están transformando la educación a través de la innovación, la inclusión y el compromiso social.

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Durante la ceremonia, se entregaron tres galardones y se hizo un reconocimiento a nueve ganadores en las categorías: Maestro que Transforma, Directivo Docente que Inspira e Institución Educativa que Moviliza.

Cristina Gutiérrez de Piñeres, directora ejecutiva de United Way Colombia, explicó que esta primera edición se consolida “como una plataforma nacional de reconocimiento a la excelencia educativa (...) Colombia tiene educadores excepcionales y es momento de reconocerlos y ponerlos en el centro de la conversación nacional”.

¿Quiénes fueron los ganadores del National Teacher Prize Colombia?

En la categoría Maestro que Transforma, Yanilis Romero, profesora de inglés en la Institución Educativa Antonia Santos, en Montería, fue la ganadora por su iniciativa STEMGLISH+H, un modelo pedagógico que integra la enseñanza de inglés con ciencia, cultura e innovación. Con ella, destaca el jurado, “ha fortalecido el pensamiento crítico y la proyección global de sus estudiantes”.

Por medio de esta iniciativa, Romero ha conseguido que el aprendizaje de este idioma se conecte con la identidad cultural, el pensamiento científico y la comprensión crítica del entorno. Gracias a este modelo, sus alumnos no solo han fortalecido su dominio del inglés, sino que también han mejorado su desempeño en pruebas estandarizadas e incluso han participado en intercambios académicos y culturales en países como Estados Unidos, Corea del Sur, México y Chile.

“STEMGLISH+H se posiciona como un modelo pedagógico flexible, contextualizado y replicable que demuestra cómo la innovación educativa puede transformar la educación pública desde una perspectiva intercultural y socialmente pertinente”, destacan los jurados.

Ricardo León Sánchez Ortega, docente de Cartago, recibió un reconocimiento especial, obteniendo el segundo lugar, por su apuesta: emplear la astronomía y la metodología STEAM para despertar vocaciones científicas y generar oportunidades internacionales para sus estudiantes.

Carlos Mario Díaz Moreno, docente en Anserma, Caldas, se quedó con el tercer puesto. Su modelo pedagógico, explican los jurados, “convierte el aula en un laboratorio de soluciones reales, integrando reciclaje, educación financiera y restauración ambiental”.

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Otra de las categorías es la de Directivo Docente que Inspira, la cual está enfocada en realizar un reconocimiento al liderazgo transformador en la gestión educativa.

Ruth Estella Miranda Figueroa, profesora de Bello, fue la ganadora. El jurado destacó que, por medio de su gestión, ha impulsado “una cultura educativa basada en datos, inclusión y trabajo colaborativo”.

Miranda, quien es líder del Centro de Experiencias de Cosmo Schools en Bello, Antioquia, impulsa un modelo de liderazgo educativo, el cual tiene dos ejes clave: la calidez humana y la gestión basada en datos. El objetivo es poder mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Lo hace por medio de una cultura institucional que tiene como base el cuidado, la inclusión y el trabajo entre docentes, estudiantes y familias; y, con herramientas digitales, evaluación formativa y el análisis de información académica y socioemocional, se identifican las brechas en el aprendizaje.

El equipo, una vez detecta esas brechas, se encarga de diseñar una serie de estrategias para acompañar de una forma más efectiva a cada estudiante. De acuerdo con los jurados, el liderazgo de Miranda es una apuesta por “el desarrollo de comunidades de aprendizaje en constante evolución, donde la formación de mentores, la participación activa de las familias y la toma de decisiones informadas permiten fortalecer una educación más empática, innovadora y sostenible”.

El segundo lugar fue para Martha Isabel Mera Saavedra, de El Cerrito, Valle del Cauca. Desde su labor como directiva, se ha encargado de promover la escuela como territorio de paz mediante un enfoque restaurativo.

Finalmente, el tercer puesto de esta categoría fue para Wilman Enrique Pérez, quien desde Puerto Colombia, Atlántico, se ha dado a la tarea de liderar un modelo de excelencia académica, el cual lleva funcionando desde hace dos décadas.

Las instituciones educativas también fueron reconocidas durante la ceremonia. Lo hicieron por medio de la categoría Institución Educativa que Moviliza, donde se resaltaron aquellas escuelas que han conseguido transformar sus entornos.

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La Institución Educativa Municipal Montessori, sede San Francisco, ubicada en Pitalito, Huila, fue la ganadora. El jurado señaló que se destacó por su enfoque en educación ambiental y proyectos como CafeLab Colombia, el cual ha sido impulsado por el rector Elmer Noriel Ordoñez Espinosa.

El proyecto Cafelab es un innovador laboratorio que emplea el café para impulsar la educación ambiental en el colegio. En 2023 fue galardonado con el Premio a la Mejor Escuela del Mundo en Acción Ambiental 2023 (World’s Best School Prize), entregado por T4 Education, una plataforma global que reúne a una comunidad de más de 200.000 docentes en más de 100 países.

El Liceo Mayor de Soacha, en Soacha, se quedó con el segundo lugar por su modelo integral que, detallan los jurados, “articula innovación pedagógica, tecnología y participación comunitaria”.

El tercer lugar lo obtuvo la Institución Educativa Santa María del Río, en Chía. “Ha desarrollado un modelo basado en la educación relacional, transformando las dinámicas de aprendizaje y promoviendo la autonomía estudiantil”, agrega el jurado.

Esta primera contó con aliados como Fundación Varkey (creadora del Global Teacher Prize), Fondo Puentes de Caña, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Empresarios por la Educación, Fundación Scarpetta Gnecco, Fundación Mayagüez, Fundación Corazón de Caña, Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Terpel, Comfama, Cosmo Schools, Fundalectura, Global School Leaders, School Leadership Network y la Fundación Aprender a Quererte. También contó con el apoyo de las Universidades de los Andes, La Sabana, ICESI, ÚNICA y Autónoma de Occidente.

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