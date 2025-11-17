‘Somos víctimas de presuntas irregularidades’: Fundación San José, tras polémica por títulos

La fundación había anulado dos títulos a Juliana Guerrero, aspirante a viceministra de Juventud. Foto: Pixnio

Este domingo, 16 de noviembre, la Fundación de Educación Superior San José emitió un comunicado, luego de la controversia que se ha generado por los títulos de Juliana Guerrero, quien aspiraba a ser viceministra de Juventud en el Ministerio de Igualdad.

Como lo reveló este diario, la semana pasada esa institución había decidido anular los programas de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública, tras comprobar que Guerrero no habría presentado el Examen de Estado de la Educación Superior - Saber Pro, ni el Examen de Estado de la Educación Técnica y Tecnológica - Saber TyT.

“La revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública”, se lee en el documento en el que la Fundación tomó la decisión.

Posteriormente, el Ministerio de Educación decidió abrirle una investigación preliminar por lo sucedido con Juliana Guerrero y con otros dos casos.

Ahora, la Fundación San José señala que todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas es una situación que “está siendo utilizada con fines políticos y electorales para afectar la imagen de la Institución y, con ello, a miles de estudiantes y sus familias”.

De igual forma, indica que los señalamientos que le hacen a la Fundación sobre corrupción “carecen de fundamento y no cuentan con bases serias”. Por el contrario, asegura que la Fundación es una “víctima de las presuntas irregularidades que hoy se investigan”.

Según se lee en el comunicado, hoy esa institución está colaborando “de manera plena y permanente” con las autoridades para aclarar lo que ha sucedido. También hace un llamado a los estudiantes y egresados: ninguno “perderá sus derechos educativos”.

Además, dice, continuará operando con total normalidad. Este es el comunicado que emitió esa institución de educación superior.

