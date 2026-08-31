Stéphanie Lavaux es la nueva rectora de la Universidad del Rosario

Stéphanie Lavaux es politóloga y doctora en Ciencia Política e Innovación Educativa. Foto: Universidad del Rosario

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Stéphanie Lavaux fue elegida como nueva rectora de la Universidad del Rosario para el periodo 2026 - 2030. La institución, por medio de un comunicado, explicó que la decisión fue adoptada por el Colegio Elector, luego de que la votación quedara 15 votos a favor y cuatro en contra.

(Lea: Icetex tiene becas para estudiar maestrías en Nueva Zelanda: requisitos y cómo postularse)

Es politóloga y doctora en Ciencia Política e Innovación Educativa y, durante más de 20 años, se desempeñó como profesora de carrera de la Universidad del Rosario. También fue directora de investigación, decana de la Escuela de Ciencias Humanas y vicerrectora académica.

Además, es integrante de la Junta Directiva de la Alianza Francesa de Bogotá y del Instituto de la Francofonía para la Gobernanza Universitaria, de la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF). En la actualidad, se desempeñaba como Vicerrectora General Académica y de Asuntos Estudiantiles de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO).

De acuerdo con la universidad, la propuesta de Lavaux, nacida en Toulouse, Francia, se centra en “utilizar la innovación y la tecnología para ampliar, y no para reemplazar, el sentido humano de la educación”.

(Puede leer: ¿Cómo hacer que 400.000 estudiantes regresen a clase después del terremoto en Colombia?)

“Asumo esta confianza como lo que es: un mandato de servicio. Desde hoy me pongo entera al servicio de esta casa, y no sola. Con esta elección ganaron dos. Habrá un equipo grande y mucho mejor que la misma rectora, pero desde ahora les digo que somos rectora y síndico al mando de esta institución”, dijo la rectora una vez se oficializó la designación.

Además, agradeció a Miguel Diago, quien fue el otro finalista en esta carrera por la rectoría. Es administrador de empresas de la Universidad del Rosario, con especialización en Finanzas de la Universidad EAFIT y MBA del Instituto Tecnológico de Monterrey.

(Le puede interesar: Virtualidad en estudiantes: estas lecciones ayudan a tomar decisiones tras el terremoto)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚