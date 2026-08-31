Icetex tiene becas para estudiar maestrías en Nueva Zelanda: requisitos y cómo postularse

Las becas cubren el 50 % de la matrícula de las maestrías. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Icetex en alianza con el Whitecliffe College, de Nueva Zelanda, lanzó una convocatoria de becas para estudiar una maestría presencial en esta institución. Las áreas de los programas son innovación, liderazgo, gestión del cambio, ciencia de datos y ciberseguridad.

(Lea: Virtualidad en estudiantes: estas lecciones ayudan a tomar decisiones tras el terremoto)

De acuerdo con la entidad, la convocatoria estará disponible hasta el 29 de octubre de 2026 a la 1:00 p.m. y está previsto que los programas comiencen en marzo del próximo año. Todas las maestrías, añadió la entidad, serán dictadas en inglés. Estos son los requisitos que debe tener en cuenta:

📚 Datos de la beca

Cierre: 29 de octubre de 2026 a la 1:00 p. m.

País oferente: Nueva Zelanda

Área de estudio: Innovación, liderazgo, gestión del cambio, ciencia de datos, ciberseguridad.

Oferente: Whitecliffe College

Duración del programa: 1 año

Fecha inicio: Marzo 2027

Título a obtener: Título de Maestría otorgado por Whitecliffe College

Ciudad: Auckland

Tipo de curso: Presencial

Idioma: Inglés

(Puede leer: SENA ofrece 40.000 cupos en 1.500 programas presenciales y virtuales: ¿cómo inscribirse?)

📚 ¿Quiénes se pueden postular a la beca?

Ser mayores de 21 años y menores de 65 años al momento del cierre de la convocatoria.

Contar con título profesional de pregrado.

Tener un certificado oficial de notas, en el cual se tenga un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7/5.0.

Acreditar mínimo 12 meses de experiencia profesional. Únicamente se tendrá en cuenta como experiencia profesional aquella adquirida con posterioridad a la obtención del título profesional.

Tener un nivel mínimo de competencia en el idioma inglés de C1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Si las personas aspirantes son beneficiarias de alguna línea de crédito propia del ICETEX o de Fondos en Administración, no pueden encontrarse en mora a la fecha de cierre de la convocatoria, en el pago de la obligación correspondiente.

📚 ¿Qué cubre la beca?

Son dos becas las que ofrece la convocatoria.

El Whitecliffe College otorgará el 50 % sobre el valor de la matrícula.

No se financiará ningún rubro adicional a los mencionados en esta sección.

Las personas beneficiarias de la beca son responsables de cubrir por sus propios medios los tiquetes internacionales ida y vuelta, viáticos y demás rubros requeridos.

(Le puede interesar: Proyecto de presupuesto de De la Espriella para 2027 aumenta 2,8 % recursos de Mineducación)

📚 Documentos clave

Carta de admisión al centro educativo.

Título universitario de pregrado.

Certificado de notas de pregrado.

Certificado de experiencia profesional.

Certificado de conocimiento del idioma.

Certificado de condiciones socioeconómicas.

Pasaporte.

Certificado de residencia.

Si quiere más información, puede visitar este enlace.

(Lea también: Esta es la lista de los representantes del presidente ante los CSU de universidades públicas)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚