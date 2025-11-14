U. de Atlántico: Mineducación pidió revocar designación de rector, pero negaron su solicitud

La Universidad del Atlántico está ubicada en Barranquilla. Foto: Tomada de Mineducación

El Ministerio de Educación anunció cuatro decisiones que se tomaron para atender la situación que atraviesa la Universidad del Atlántico. Allí, se han presentado manifestaciones y algunos hechos de violencia tras la designación de Leyton Barrios Torres como rector de la institución.

En un comunicado, el Mineducación informó que durante una sesión del Consejo Superior Universitario, el máximo órgano de decisión de la universidad, se adoptaron cuatro medidas. La entidad asegura que, además, pidió adelantar la revocatoria de la designación de Barrios, pero la propuesta fue rechazada.

“El Ministerio también propuso convocar un nuevo Consejo Superior para que se discutiera la posibilidad de adelantar una revocatoria directa del acto administrativo de designación de rector, pero la misma no fue aprobada por la mayoría del consejo y propusieron solicitar un informe aclaratorio y ampliado sobre el proceso de designación del rector, Leyton Barrios Torres, aprobando con mayorías la proposición”, dijo el Mineducación en el documento.

La primera de las medidas que se tomó es “la identificación de posibles violaciones de Derechos Humanos registradas en las últimas semanas dentro de la universidad y el traslado de las denuncias de los estudiantes a las autoridades competentes”.

Frente a esto, es importante recordar que se han presentado denuncias de ingreso de personas armadas al campus universitario, como contamos en esta nota. Además, en el marco de varias protestas también se han presentado enfrentamientos con la Policía y actos de violencia.

También se tomaron otras medidas, como citar a una nueva sesión del Consejo Superior Universitario en la que esperan solicitar un informe detallado del proceso de designación de Barrios en la rectoría. También solicitaron un informe al rector sobre lo que está ocurriendo en la Universidad, para tomar medidas que permitan recuperar la normalidad académica en la institución.

Finalmente, se decidió “convocar una sesión del Consejo Superior en el marco de las asambleas multiestamentarias de la institución en las instalaciones de la universidad, con el fin de escuchar directamente a todos los sectores de la comunidad universitaria”. De acuerdo con la Gobernación del Atlántico y el Mineducación, las cuatro medidas fueron aprobadas por el Consejo Superior.

