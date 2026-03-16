Suspenden nuevamente el proceso de designación de rector de la Universidad de la Amazonia

Fachada Universidad de la Amazonia Foto: Universidad de la Amazonia

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El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de la Amazonia, con sede principal en Florencia (Caquetá), suspendió este 16 de marzo el proceso de designación de rector de dicha institución para el periodo 2026 - 2028. La medida se adoptó a través del Acuerdo No. 015 de 2026, aprobado este lunes por el CSU, el máximo órgano de decisión de las universidades públicas en Colombia.

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de la Amazonia, con sede principal en Florencia (Caquetá), suspendió este 16 de marzo el proceso de designación de rector de dicha institución para el periodo 2026 - 2028. La medida se adoptó a través del Acuerdo No. 015 de 2026, aprobado este lunes por el CSU, el máximo órgano de decisión de las universidades públicas en Colombia.

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El proceso tuvo que ser suspendido luego de que el pasado 14 de marzo la ciudadana Sonia Gisell González formulara una recusación contra la Representante de las Directivas Académicas del CSU. Además, uno de los aspirantes a la rectoría, José Antonio Marín Peña formuló dos recusaciones, una en contra también de la representante y otra en contra del Gobernador del Departamento del Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar.

El Consejo Superior Universitario, el día 16 de marzo de 2026, aprobó el Acuerdo No. 015 de 2026, Por medio del cual se suspende el proceso de designación de Rector de la Universidad de la Amazonia para el periodo estatutario 2026 – 2028

Ver acuerdo: https://t.co/4JonepGgGz pic.twitter.com/TyD8jvWNIe — Uniamazonia (@uniamazonia) March 16, 2026

Cabe recordar que el proceso para definir quién dirigirá la Uniamazonia se ha postergado en varias ocasiones. La más reciente se dio el pasado 23 de febrero, cuando el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia Caquetá decretó una medida provisional con la que ordenó suspender de manera inmediata el proceso.

La directriz llegó luego de que Marín Peña interpusiera una acción de tutela, pues consideró que sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la imparcialidad administrativa habían sido vulnerados. Sin embargo, su intención no prosperó, pues a través de la Sentencia 024 del 4 de marzo de 2026, el juzgado declaró improcedente la acción de tutela y dispuso que se levantara la medida provisional.

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De ese modo, el CSU había previsto para este 16 de marzo la presentación y sustentación de los programas de trabajo académico y gestión administrativa por parte de los aspirantes a la rectoría. Luego, se designaría quién entraría a ocupar el cargo, y la información sería publicada de manera oficial por Uniamazonia.

Sin embargo, “se hace necesario precisar que, el proceso tiene que ser suspendido de conformidad con las recusaciones presentadas por la señora Sonia Gisell González y el aspirante José Antonio Marín Peña”, determinó el CSU. “Una vez se resuelvan las recusaciones presentadas, se reanudará el proceso en la etapa en que fue suspendido y se emitirá un nuevo acto administrativo que regule la modificación del calendario de designación de rector”.

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