Secretaría de Educación de Bogotá entregó balance sobre presentación de Pruebas Saber

Más de 100.000 personas presentaron las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, de acuerdo con el ICFES. Foto: Mineducación

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para este domingo 15 de marzo, más de 110.000 personas estaban citadas para presentar las pruebas Saber 11 calendario B, así como las Pruebas Pre Saber y el de Validación del Bachillerato Académico.

Sin embargo, como reportó la Secretaría de Movilidad de Bogotá a lo largo de la jornada de este domingo, en diversos sectores de la capital, principalmente en el centro y norte, se presentaron aglomeraciones, por lo que cientos de jóvenes se retrasaron en su llegada a los planteles donde debían presentar las pruebas.

Desde las primeras horas de la mañana, agregaron desde la Secretaría de Educación de Bogotá, estuvieron en comunicación permanente con el ICFES, la entidad encargada de organizar y llevar a cabo las Pruebas Saber.

En la noche de este domingo, la Secretaría de Educación explicó que, desde el momento en el que se conocieron las dificultades de movilidad, el ICFES autorizó el ingreso de los estudiantes que llegaron tarde, al tiempo que garantizó que todos contaran con el tiempo completo para presentar la prueba.

De acuerdo con un balance preliminar adelantado por la Secretaría, “el porcentaje de jóvenes que no presentaron la prueba en Bogotá es similar al registrado en el resto del país”.

En horas de la mañana de este domingo, el ICFES aseguró que la primera sesión de las primeras pruebas de Estado del año había iniciado “con normalidad” en los 96 municipios de aplicación.

Al finalizar la jornada, a través de su cuenta de X, la entidad aseguró que le había cumplido al país y que más de 100.000 personas presentaron las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico.

Aunque el ICFES no se ha pronunciado sobre los contratiempos que se presentaron durante el domingo, la Secretaría de Educación aseguró que seguirá en contacto con esta entidad para identificar los casos puntuales de los jóvenes que se vieron afectados, sin precisar una cifra estimada.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚