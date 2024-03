Todavía no hay rector de la UdeA: ningún candidato logró los cinco votos necesarios

Esta patente de invención llega a sumar a la lista de unas 10 patentes que desde este Programa se han gestado. Foto: Twitter Universidad de Antioquia

Para este martes, 19 de marzo, la Universidad de Antioquia tenía previsto que el Consejo Superior Universitario (CSU), que es el organismo máximo de dirección y gobierno de las universidades públicas, designara a la persona encargada de asumir la rectoría de la institución para el período 2024 - 2027. Sin embargo, ninguno de los aspirantes consiguió la votación mínima para asumir este cargo, que eran cinco votos.

Desde las 2:00 de la tarde estaba citada la reunión de los integrantes del consejo y los 10 candidatos para conocer las propuestas. Cada uno tenía media hora para explicar en qué consistía el plan de trabajo que implementaría en los próximos tres años.

Luego, los integrantes de este consejo se encargaban de votar por uno de los aspirantes. Quienes conforman en la actualidad el CSU son el gobernador, Andrés Julián Rendón; la ministra de Educación, Aurora Vergara; un representante de la Presidencia (Wilmar de Jesús Mejía, quien llegó a este cargo hace unos días); un representante de las Directivas Académicas (Wber Orlando Ríos); un representante profesoral (Pablo Cuartas); un representante de los egresados (José Gustavo Jiménez); un representante del Sector Productivo (Marcos Ossa Ramírez); y un representante de los exrectores (Jaime Restrepo). El actual rector, John Jairo Arboleda, tiene voz, pero no voto.

Cabe resaltar que este consejo cuenta con otra particularidad: desde 2004 la silla de representante estudiantil está vacía. El último en ocupar ese cargo fue Wilmar Mejía.

Juan David Ortiz, exdirector de De La Urbe, el laboratorio de periodismo de la UdeA, en esta nota contaba que a Mejía “lo acusaron de haberse dejado comprar por las directivas de la universidad y de haber traicionado a los estudiantes”. Desde entonces, a los alumnos no les ha interesado este cargo. Una de las razones, señalaba Hernando Muñoz, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, es porque “alegan que no les interesa ese tipo de poder, pero es una faltante en el CSU, que ellos no tengan voz, ni representación de sus intereses”.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚