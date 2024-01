U. de Colombia suspendió relaciones con Carlos Moreno de Caro por presunto acoso

El excongresista Carlos Moreno de Caro, fundador de la Institución Universitaria de Colombia, fue denunciado públicamente por posible acoso y maltrato laboral. Foto: Archivo Particular

Hace días, se conoció una serie de videos en los que se ve cómo el excongresista y fundador de la Institución Universitaria de Colombia, Carlos Moreno de Caro, se ve gritando a algunas de sus empleadas. El material se publicó en redes sociales como parte de una denuncia pública sobre lo que presuntamente puede ser acoso laboral. En las últimas horas, la institución educativa decidió suspender todo vínculo con Moreno.

Las denuncias contra Moreno, que fueron dadas a conocer por Noticias Caracol, ya están siendo analizadas por el Ministerio del Trabajo, dijo esa cartera. En los videos se ve a trabajadoras de esa institución educativa agredidas verbalmente e, incluso, una de ellas aparece llorando y visiblemente asustada.

La Institución Universitaria declaró mediante un comunicado que, si bien Moreno de Caro fue uno de sus fundadores, no ha tenido un rol activo desde 2017. El rector y representante legal actual es Guillermo Hoyos Gómez. También, dicen, “desde el momento en que se hicieron públicos los videos, activamos los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, Recursos Humanos y Comité de Convivencia Laboral, para garantizar que las personas que se consideran agredidas sean escuchadas y puedan interponer las denuncias correspondientes”.

La Universidad también hizo un llamado para que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes y determinen las medidas necesarias para que ese tipo de incidentes no sucedan de nuevo. En ese sentido, el Ministerio de Trabajo ya había declarado que este 9 de enero esperará a las personas que se observan en el video, siendo presuntamente vulneradas por Moreno de Caro, para así analizar debidamente el caso.

En las imágenes que se han difundido por redes se ve al también exconcejal de Bogotá gritando a una de las trabajadoras de institución y, mientras ella llora, le dice: “No hable conmigo. Usted no me importa nada”.

Debido a esta serie de agresiones, de acuerdo con el testimonio de una de las afectadas, se generaron problemas de salud y físicos. Una de las mujeres le dijo a Noticias Caracol: “Tuve un ataque de pánico por una serie de cosas que sucedieron a lo largo de su discusión, y yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina, me tuvo encerrada”.

Moreno de Caro fue senador de la República por primera vez en 1998 con una de las votaciones más altas en su momento. Luego, en 2002, volvió a ocupar un escaño y, años después, intentó aspirar a la Alcaldía de Bogotá sin tener éxito. Fue también embajador de Colombia en Sudáfrica entre 2006 y 2008.

