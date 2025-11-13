Personas ajenas a la U. del Atlántico presuntamente ingresaron armadas: Mineducación

Desde el jueves, 30 de octubre, se han presentado enfrentamientos en la Universidad del Atlántico. Foto: Archivo particular y El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Educación, Daniel Rojas, por medio de su cuenta de X pidió al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Gobernación del Atlántico instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la situación dentro de la Universidad del Atlántico, que lleva varios días en paro.

Rojas comenzó su mensaje asegurando que “el paramilitarismo en las universidades públicas ha sido parte de una lamentable historia que hace parte del pasado y no venimos acá a repetir o permitir la repetición, sino a cambiar”.

(Lea: Universidad del Atlántico: juez deja en firme designación de Leyton Barrios como rector)

Después señaló que, en varios videos y en los testimonios que han recopilado de los alumnos de la institución, encontraron que “presuntamente, personas ajenas a la universidad han ingresado armadas para violentar a estudiantes y profesores reunidos en la asamblea multiestamentaria”.

El paramilitarismo en las universidades públicas ha sido parte de una lamentable historia que hace parte del pasado y no venimos acá a repetir o permitir la repetición, sino a cambiar.



Ante la inacción de autoridades locales solicito a @mindefensa , @MinInterior ,… — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) November 12, 2025

Frente a esta situación, desde la Universidad del Atlántico le dijeron a El Espectador que no tienen forma de comprobar si se trata de personas ajenas al plantel o si son estudiantes, pues, explicaron, “en estos momentos, quienes tienen el control de acceso a la sede son los tomistas (que están a favor del paro). Ellos saben quién entra y quién sale”.

La principal razón del paro es la designación de Leyton Barrios como rector de la universidad, la institución de educación superior pública más grande del Caribe colombiano. En las diferentes manifestaciones han pedido su renuncia. Sin embargo, recientemente, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla dejó en firme dicha elección.

(Puede leer: Icfes publica las fechas para conocer los resultados de pruebas Saber Pro y TyT 2025)

A la otra orilla, un grupo de estudiantes de la sede de Sabanalarga del plantel rechazó los hechos ocurridos durante la asamblea multiestamentaria realizada el pasado martes 11 de noviembre. “Fuimos estigmatizados y señalados por algunos líderes del paro como “chirretes” y como si no fuéramos estudiantes de la institución", añadieron en un comunicado.

Otro de los anuncios del ministro Rojas se centró en las instrucciones que entregó a la Subdirección de Inspección y Vigilancia para que haga uso de todas las herramientas legales y constitucionales que tiene el Ministerio de Educación para “intervenir con la fuerza que nos permita la norma y respetando el debido proceso”.

📚 Lo que debe saber de la designación de rector en la U. del Atlántico

La designación de Barrios como rector no ha caído muy bien entre la comunidad educativa de la universidad, que es la institución de educación superior pública más grande del Caribe colombiano.

Como lo hemos contado en estas páginas, una de las razones que explican por qué es tan llamativa la rectoría de esta institución es el presupuesto que maneja: para 2025, ha administrado cerca de COP $445.000 millones. A esto se suma, a que este cargo es codiciado por los principales clanes políticos de la región, como los Name, los Gerlein o los Char.

Una de las principales controversias que marcó el camino hacia la rectoría fue la modificación del artículo 29 del Estatuto del CSU, que permite la reelección del rector por una única vez para un periodo de cuatro años, ya sea de manera inmediata o en un periodo posterior. Este cambio es importante, porque habilitó a Danilo Hernández, reciente rector y cercano a la familia Char, a aspirar a un segundo periodo.

(Le puede interesar: Resultados de la Udea 2026: ¿cómo consultar admitidos y proceso de matrícula?)

Sin embargo, los Char llegaron divididos a la designación del rector. La consulta a la comunidad educativa, que se encarga de conocer la opinión de los estudiantes, docentes y administrativos, fue la muestra perfecta de esa división. Los resultados, aunque no deciden quién será el rector o la rectora, sí son fundamentales para determinar quiénes son los cinco aspirantes que continúan.

Hernández ganó la consulta con más de seis mil votos, pero solo contó con el apoyo de Arturo Char, exsenador investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y por corrupción electoral, quien incluso se reunió con líderes estudiantiles para impulsar al rector y hasta le sacó una canción a pocos días de la contienda.

Las cartas de Fuad Char, padre de Arturo y cabeza del clan, estaban jugadas por Leyton Barrios, quien se desempeñaba como secretario de Educación del Atlántico y había sido concejal de Cambio Radical. En la consulta quedó en tercer lugar, con 3.496 votos.

Wilson Quimbayo era el candidato más afín al Gobierno. Además de ser el más distante del gobernador actual, Eduardo Verano de la Rosa, quien también mantiene una estrecha relación con los Char, ha recibido apoyo del ministro del Interior, Armando Benedetti.

(Lea también: Universidad Nacional abre ofertas de trabajo para profesores: estas son las vacantes)

Los otros dos candidatos eran Álvaro González, actual vicerrector de Bienestar Universitario, y el docente Alcides Padilla.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚