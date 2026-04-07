U. Antioquia inicia el proceso para elegir nuevo rector: ya se pueden inscribir candidatos

Sede de Medellín de la Universidad de Antioquia. Foto: Cortesía Universidad de Antioquia.

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Este 7 de abril, la Universidad de Antioquia anunció que ya inició el proceso para poder designar a un nuevo rector, luego de que John Jairo Arboleda renunciara al cargo a mediados de enero, tras una intensa discusión con el Ministerio de Educación, que lo había apartado del cargo previamente.

Según el comunicado que acaba de publicar la UdeA, a partir de este 7 de abril se pueden inscribir los aspirantes que busquen ocupar ese cargo. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de mayo de este año. Cerrará a las 4 p.m., una hora que aplica tanto para quienes realicen la inscripción de su candidatura de manera presencial como de forma virtual.

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Esa inscripción, explica la UdeA, se realiza ante la Secretaría General de la Universidad. “Para ello las y los aspirantes pueden hacerlo presencialmente en la oficina 337 del Bloque 16 de la Ciudad Universitaria —Campus Medellín—,o a través del correo electrónico secretariogeneral@udea.edu.co. La postulación debe incluir todos los soportes que evidencien el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto General", señala.

La decisión de abrir este proceso fue tomada en una reunión del Consejo Superior Universitario, que se realizó el 24 de marzo. Allí también se estableció que quien resulte designado como rector deberá “dar cumplimiento al plan de mejoramiento que apruebe el Ministerio de Educación Nacional” y deberá acatar los compromisos asumidos durante la inspección y vigilancia que ha adelantado esa cartera en la UdeA.

¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes a la rectoría de la UdeA?

De acuerdo con la Universidad de Antioquia, las personas que quieran presentarse como candidatos a la rectoría deberán cumplir, mínimo, con los siguientes requisitos:

Ser ciudadano(a) colombiano(a) en ejercicio.

No haber sido condenado(a) por hechos punibles, salvo por delitos políticos y hechos culposos, o sancionado en el ejercicio de su profesión o disciplinariamente por faltas graves.

Tener título universitario.

Haber desarrollado en forma sobresaliente actividades académicas por lo menos durante cuatro años o ejercido con excelente reputación y buen crédito profesional como mínimo durante cinco años.

Acreditar, por lo menos, tres años de experiencia en administración académica, cultural, científica o tecnológica, o demostrar aportes a la ciencia, la técnica, la cultura, o al desarrollo social o productivo.

Además, quien quiera entrar en ese proceso deberá presentar los siguientes documentos:

Carta de aceptación de la postulación manifestando que es ciudadano(a) colombiano(a), que no ha sido condenado por hechos punibles, salvo por delitos políticos y hechos culposos, ni sancionado(a) en el ejercicio de su profesión o disciplinariamente por faltas graves.

Un documento breve y un resumen del mismo en el que exprese su pensamiento sobre la Universidad.

Hoja de vida.

Soportes que den cuenta del respaldo a su aspiración para ser rector o rectora. Esos soportes podrán ser de: mínimo cincuenta profesores de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de tiempo parcial, de cátedra, visitantes u ocasionales; mínimo cien estudiantes de pregrado o de posgrado; mínimo cincuenta empleados públicos no docentes; mínimo cincuenta trabajadores oficiales; mínimo cincuenta egresados; tres juntas de asociaciones de egresados.

Las fechas claves de la elección de rector

Luego de que se cierre el plazo para postularse como candidato a rector (el 15 de mayo), la UdeA emitirá un certificado de acreditación de las candidaturas. Tiene plazo para hacerlo hasta el 22 de mayo.

Luego, el 29 de mayo, congelará la base de datos para la consulta electrónica, y cuatro días más tarde deberá organizar un foro con los candidatos acreditados.

Posteriormente, el 4 de junio, hará una consulta electrónica a los estamentos universitarios, para que, finalmente, el Consejo Superior Universitario designe al nuevo rector el 10 de junio. La votación será secreta y el ganador debe obtener, por lo menos, cinco votos favorables.

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