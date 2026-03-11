Universidad EIA designa rectora temporal, tras la salida de José Manuel Restrepo

Universidad EIA, antes Escuela de Ingeniería de Antioquia. Foto: cORTESÍA

El Consejo Superior de la Universidad EIA informó que ya eligieron a la persona que ocupará la rectoría de la institución, de manera temporal, luego de aceptar la renuncia de José Manuel Restrepo, quien fue anunciado como fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella. La nueva rectora encargada será Nathalia Vélez López de Mesa, actual vicerrectora académica de la EIA.

Según la institución, Vélez estará en el cargo mientras se adelanta el proceso para la designación de un nuevo rector en propiedad. El Consejo Superior iniciará el proceso de selección.

Sobre la rectora encargada, la universidad sostuvo que “su trayectoria, rigor y profundo conocimiento de la institución permiten asegurar la continuidad de los procesos académicos, el liderazgo del talento humano y la implementación de las prioridades estratégicas de la universidad”.

Además, informaron que la institución mantiene el desarrollo normal de todas sus actividades académicas e institucionales, y agradecieron a Restrepo “por el liderazgo ejercido durante su rectoría, período en el que impulsó una visión estratégica orientada a fortalecer el papel de la educación superior como motor de desarrollo del país”.

José Manuel Restrepo fue anunciado como fórmula vicepresidencial este martes, 10 de marzo. Ese mismo día se oficializó su salida de la EIA, (anteriormente conocida como Escuela de Ingeniería de Antioquia), desde donde hablaba de políticas públicas y económicas en el país. Allí fue elegido como rector desde el 27 de septiembre de 2022.

El exrector también ocupó este mismo cargo en la Universidad CES, y la Universidad del Rosario, de donde es economista.

