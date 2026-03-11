Paro de maestros en Bogotá: colegios públicos tendrán clases con normalidad Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La Secretaría de Educación de Bogotá informó que este jueves, 12 de marzo, las clases en los 412 colegios públicos de la ciudad continuarán con normalidad, pese a que la Asociación Distrital de Educadores (ADE), sindicato de maestros de la capital, anunció un paro de 24 horas para esa fecha.

“Respetamos el derecho a la protesta que tienen los docentes; no obstante, invitamos a quienes decidan participar en las manifestaciones a hacerlo en contrajornada”, dijo Julia Rubiano, secretaria de Educación, y pidió priorizar el derecho fundamental a la educación de los más de 680.000 niñas, niños y jóvenes vinculados a la red pública de la ciudad.

Rubiano agregó que los profesores que participen en la movilización durante el horario académico deberán reponer el tiempo el próximo sábado 14 de marzo, “garantizando así el cumplimiento del calendario escolar (...) en caso de no hacerlo, la secretaría tomará medidas administrativas”.

En este caso, los rectores deberán informar a los padres de familia cuáles serán los estudiantes y profesores que tendrán que recuperar las clases el sábado.

📌 ¿Por qué protesta la ADE?

La Asociación Distrital de Educadores (ADE) anunció el paro en rechazo a varias directrices de la Secretaría de Educación de Bogotá. “Ese día no debe haber clase en ninguno de los colegios distritales. Nos vamos a parar duro porque la situación en Bogotá ya no da más”, aseguró Aura Nelly Daza, presidenta del sindicato.

De acuerdo con la ADE, hasta ahora han sido limitados los avances en las negociaciones con la Secretaría de Educación sobre distintos puntos de la política pública educativa de la ciudad. Además, denunció amenazas contra maestros, más de 202 casos en lo corrido de 2025, y el cierre de aulas de apoyo pedagógico dirigidas a estudiantes con discapacidad.

A los ojos de Daza, “la secretaría ya ha cerrado estas aulas en 11 colegios y además cierran la matrícula para que los estudiantes no lleguen a estos salones”. El sindicato también solicitó a la entidad derogar varias circulares relacionadas con el calendario académico y la asignación de orientadores en las instituciones educativas.

