Universidad Nacional anuncia medidas tras hechos de violencia en la sede Bogotá

Luego de los reiterados actos de violencia que se han registrado en la Universidad Nacional sede Bogotá en las últimas semanas, la institución anunció una serie de medidas para hacerle frente a estos hechos. Entre estos resaltan la creación de una Mesa de Trabajo Interinstitucional con el Distrito y el Ministerio Público, y el fortalecimiento de espacios de diálogo con la comunidad académica.

Las medidas nacen como respuesta a hechos como los disturbios que se registraron el 22 de octubre sobre la carrera 30, las amenazas de uso de artefactos explosivos contra la Ciudad Universitaria, la violencia política de personas encapuchadas ejercida contra las candidaturas a la representación estudiantil de la facultad de ingeniería de la sede Bogotá, y las amenazas de muerte contra la División de Vigilancia y Seguridad (DVS).

Según la profesora Carolina Jiménez Martín, vicerrectora de la sede, en lo corrido de 2025 se han registrado 26 acciones de intervención por parte de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo).

Por esto, la primera de las cinco medidas anunciadas es la conformación de la Mesa de Trabajo Interinstitucional con el Distrito Capital, con acompañamiento del Ministerio Público, con el fin de buscar soluciones integrales y coordinadas al problema de los disturbios. “Esta instancia permitirá que los esfuerzos de la Universidad no se desarrollen aisladamente, sino que se articulen con las autoridades competentes”, sostuvo la profesora Jiménez.

Otra medida es el fortalecimiento de los espacios de diálogo sobre convivencia y ética dirigidos a toda la comunidad. La universidad informó que implementará un programa de mediación comunitaria, orientado a la resolución alternativa de conflictos con la participación directa de estudiantes, docentes y trabajadores.

En cuanto a los avances en infraestructura de seguridad, la vicerrectora informó que la institución adelanta un proceso de licitación pública con más de 30 proponentes para contratar el servicio de vigilancia en las nueve sedes, un contrato que incluiría la ampliación y modernización del sistema tecnológico.

La Unal ha venido rechazando los actos de violencia y ha reiterado que “ninguna forma de amenaza, provocación o manipulación mediática puede tener cabida en una institución cuya razón de ser es el pensamiento libre, la deliberación y el respeto por la diferencia”, dijeron las directivas de la Universidad Nacional, lideradas por el actual rector, Leopoldo Múnera, en una carta emitida hace unos días.

