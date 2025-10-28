Reforma al Icetex: más de 300 usuarios piden al Gobierno priorizar proyecto de ley Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un grupo de más de 300 deudores del Icetex, por medio de una carta, le pidió al Congreso que designe ponentes al proyecto de ley que busca reformar la entidad y que ya se está debatiendo en el Congreso. En el documento reiteran que “no somos cifras, somos estudiantes, egresados y familias que apostamos por un mejor futuro a través de la educación, pero que hoy estamos atrapados en deudas que crecen sin control”.

De acuerdo con los deudores, este año la entidad ha venido realizando una serie de modificaciones “unilaterales a los créditos pactados, argumentando la falta de disponibilidad presupuestal y volver a las condiciones inicialmente pactadas, a pesar de ser contraria a la realidad”.

Esta situación, añadieron, ha provocado que al menos 234.000 estudiantes y egresados fueron golpeados directamente por la eliminación de los subsidios a la tasa de interés y sostenimiento, que disparó las cuotas mensuales.

“Muchas familias se vieron obligadas a escoger entre pagar el crédito o cubrir necesidades básicas como la alimentación, vivienda o medicamentos”, expusieron y agregaron que también se han visto afectados por la capitalización de intereses.

Este grupo de deudores además reiteró su apoyo al proyecto de ley que busca reformar la entidad, que está comenzando su camino en la Comisión Primera del Senado. “Solicitamos expresamente dar su respaldo al proyecto de ley, ya que recoge las voces de usuarios, expertos, universidades y organizaciones sociales”, dijeron.

Entre los argumentos que ofrecen para respaldar esta decisión están que este proyecto busca limitar las tasas de interés al Índice de Precios al Consumidor (IPC) + 2 puntos, prohíbe la capitalización de intereses, restituye los subsidios de sostenimiento y de tasa de interés, ofrece condonaciones claras y el tope máximo de pago es de 1,5 veces el valor prestado.

En la carta finalizaron exigiéndole al Gobierno la aprobación inmediata de la reforma, el respaldo del Gobierno a este proyecto, una serie de medidas transitorias de alivios y que en el Presupuesto General de la Nación (que ya fue aprobado) se garanticen recursos para asegurar los subsidios a las tasas de interés de todos los usuarios.

Cabe recordar que hace una semana, en entrevista con este diario, Álvaro Urquijo, presidente de la entidad, señaló que siempre ha sostenido “que todo lo que sea para fortalecer al Icetex, y que cuente con estudios técnicos, económicos y jurídicos bien estructurados y robustos, son bienvenidos”.

Sin embargo, recordó que el Ministerio de Hacienda indicó el 10 de septiembre que la propuesta legislativa no es financieramente viable y que representa un impacto fiscal superior a COP 8.9 billones. La cartera también advirtió que la implementación del proyecto pondría en riesgo la estabilidad financiera del sistema de apoyo educativo.

A los ojos de Urquijo, “ese proyecto es como una lista de deseos para transformar algunos de los factores de la entidad, desconociendo que varios de ellos ya están en marcha. Todos estos deseos sin contar con dinero”.

