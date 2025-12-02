Universidad Nacional: en una carta piden a José Ismael Peña respuestas por cambios en Rotorr

Rotorr es una spinoff vinculada a la Universidad Nacional. Foto: Universidad Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una carta dirigida al profesor José Ismael Peña, un representante de los profesores de la Universidad Nacional pide respuestas frente a los cambios que se dieron en mayo de 2024 en los estatutos de la Corporación Rotorr-Motor de Innovación, una spinoff vinculada a la institución.

El documento está firmado por Carlos Satizábal, representante del profesorado ante el Consejo Académico en la U. Nacional. Allí hace referencia a un acta en la que se dio un cambio en los estatutos de la Corporación Rotorr y que generó inquietud entre las directivas de la institución, cuando Leopoldo Múnera era rector, y se ordenó investigarlos.

Ese cambio en los estatutos, según contó la Revista Raya este fin de semana, fue aprobado por Luis Fernando Giraldo, quien había sido nombrado por Dolly Montoya, entonces rectora, como su representante ante la Corporación. Días antes de que se diera el cambio en esos estatutos, Peña ya se había posesionado como rector ante una notaría.

Después de los cambios en los estatutos, Peña nombró a su propio representante en la Corporación Rotorr. Satizábal, representante de los profesores, pide a Peña que responda por qué aprobó cambios en los estatutos aprobados por un representante de la que para entonces sería exrectora, pues Peña había asumido el cargo posesionándose en la notaría.

Además, Satizábal le pregunta a Peña su posición frente a lo que significó este cambio en los estatutos de Rotorr. El docente asegura que la ejecución de contratos a través de Rotorr, pero en nombre de la Universidad Nacional, ha tenido un impacto en los beneficios económicos que la institución podía percibir si se ejecutaban como labores de Extensión administradas directamente por la Universidad.

Estas discusiones ya se habían dado el año pasado, cuando Múnera abrió la investigación a la Corporación. Desde Rotorr aseguraron que no se había identificado corrupción en sus procesos y que habían hecho inversiones cercanas a los COP 10.000 millones en la U. Nacional.

Hasta el momento, el profesor José Ismael Peña no se ha pronunciado frente a la carta publicada por Satizábal. Aquí puede leer el documento completo:

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚