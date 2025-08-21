Rotorr responde a Múnera y dice que no ha identificado corrupción en la corporación

La Corporación Rotorr-Motor de Innovación es una entidad vinculada a la Universidad Nacional y cuenta con un patrimonio superior a los $3.000 millones. Foto: Universidad Nacional

Un nuevo capítulo se sumó a la compleja relación entre la Universidad Nacional (UNAL) y la Corporación Rotorr-Motor de Innovación, una entidad vinculada a la institución educativa que cuenta con un patrimonio superior a los $3.000 millones. Esta vez, la discusión se centró en el retiro de los representantes de la institución en el Consejo Directivo de la corporación.

En un comunicado, el rector de la UNAL, Leopoldo Múnera, aseguró que Rotorr modificó la conformación del Consejo Directivo, las condiciones para reformar estatutos y estableció un procedimiento para la disolución y liquidación de la entidad. Además, dijo Múnera, se otorgaron “amplias facultades al representante legal y se aumentaron los requisitos para su remoción”.

Otra de las preocupaciones expresadas por Múnera fue que no se le invitó, en su calidad de representante legal, a participar en la adopción de decisiones de gobierno corporativo. Incluso afirmó que se habían aprobado los estados financieros sin su participación y sin informar previamente a la institución.

"Informe presentado por el señor Rector Leopoldo Múnera Ruiz, disponible de forma íntegra en el canal oficial de YouTube de la Universidad Nacional de Colombia (https://t.co/m6jFuMCObZ)" pic.twitter.com/85Ioeahnqq — Leopoldo Múnera (@MuneraLeopoldo) August 6, 2025

Frente a esta situación, Múnera explicó que el Consejo Superior Universitario (CSU) solicitó a las autoridades “adoptar con la mayor celeridad posible las decisiones correspondientes sobre la situación jurídica de la Corporación Rotorr”.

Asimismo, requirió a la corporación información sobre los profesores de la Universidad Nacional vinculados a la entidad; los contratos y convenios celebrados, junto con sus informes de ejecución y resultados; las personas vinculadas; los actos mediante los cuales se aprobaron los estados financieros; y copias de todas las actas del Consejo Directivo desde su fundación hasta la fecha.

Recientemente, Rotorr respondió a las acusaciones de Múnera por medio de un comunicado en el que rechazó las declaraciones del rector, según las cuales se argumentaba la pérdida de control debido a la reducción de la participación de la UNAL en el Consejo Directivo.

Jaime Restrepo Carmona, director ejecutivo de Rotorr y autor del documento, indicó que fue el propio rector Múnera quien “revocó intempestivamente el nombramiento de los profesores designados ante el Consejo Directivo y, además, en comunicación oficial, manifestó su decisión de no asistir a las reuniones del Consejo Directivo”.

Debido a esta situación, agregó Restrepo Carmona, los representantes designados por Ismael Peña, cuando se desempeñó como rector, se vieron en la obligación de asistir y continuar ejerciendo sus funciones como miembros del Consejo Directivo, acogiéndose a la presunción de legalidad de sus nombramientos como representantes de la UNAL.

Finalmente, precisó que una serie de fallos judiciales confirma que la corporación entregó toda la información solicitada por la rectoría de la Universidad Nacional. “Reitero nuestro compromiso con la transparencia y, como lo ha manifestado el señor rector en múltiples ocasiones, ratifico que a la fecha no se han identificado actos de corrupción en nuestra corporación”, añadió Restrepo Carmona.

