La explicación de la Universidad Nacional sobre los desmanes ocurridos el viernes en el campus Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La vicerrectora de la sede Bogotá de la Universidad Nacional, Carolina Jiménez Martín, envió un comunicado a la comunidad educativa explicando los hechos sucedidos dentro del campus en la tarde de este viernes 17 de octubre.

(Puede ver: ¿Por qué hay escasez de cupos para residencias médicas en algunas universidades públicas?)

Lo primero que explicó Martín es que los hechos se registraron en el marco de la movilización convocada por organizaciones sociales que tuvo lugar en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos. Allí, dijo, se presentó una confrontación entre los manifestantes y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público (UNDMO) sobre la Calle 26.

Entonces, por las confrontaciones, se empezó a presentar una concentración de gases, los cuales, según la vicerrectora, estaban afectando a los niños, niñas y algunos transeúntes. Por esta razón, “se dispuso la apertura de la entrada principal de la Hemeroteca de la Universidad Nacional, para la evacuación de las personas afectadas y así preservar el cuidado de la vida”.

“Además, la división de salud de esta sede y la Secretaria Distrital de Salud prestaron atención a varios de los afectadas por el uso excesivo de los gases por parte de la UNDMO”, se lee en el documento.

(Lea: Madrugar menos para ir al colegio, pero sin echar en saco roto el contexto colombiano)

Comunicado N° 024 | Vicerrectoría de Sede #BogotaUNAL pic.twitter.com/3oqn7a8vDQ — Sede Bogotá - Universidad Nacional de Colombia (@BogotaUNAL) October 18, 2025

Sin embargo, pocos minutos después, la confrontación se trasladó al parqueadero de la hemeroteca. Esto, en opinión de la vicerrectora, provocó que el campus “quedara en medio de una situación violenta que puso en riesgo la vida y los bienes de la comunidad universitaria. En consecuencia, fue necesario evacuar el edificio”.

Frente a estas situaciones, la institución señala su rechazo a este tipo de situaciones violentas. “Alteran la convivencia y vulneran los derechos de todas las personas. Estas son contrarias al espíritu académico y cultural de la universidad”, añadió el plantel en el comunicado.

(Le puede interesar: ¿Cuánto gana un rector de colegio público en Colombia?)

La institución también mostró su rechazo frente a las acciones violentas de algunos manifestantes que se han realizado dentro del campus. “Pese a que su ingreso fue sin autorización, la directiva de la Sede Bogotá brindó todas las garantías humanitarias”, indicó Jiménez y agregó que los hechos son contrarios a lo expresado por sus vocerías en el puesto de mando unificado, que se instaló en los últimos días.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚