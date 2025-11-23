Universidad Nacional: viene una semana clave para el futuro de la rectoría

La comunidad universitaria espera que esta semana se defina el camino a la rectoría de la U. Nacional.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
José Ismael Peña está convencido de que el próximo miércoles, 26 de noviembre, puede asumir como rector de la Universidad Nacional de Colombia. Desde una oficina en el nororiente de Bogotá, está seguro de que la sentencia que expidió el jueves el Consejo de...
Por Sergio Silva Numa
Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
