Educación
Universidad Nacional: viene una semana clave para el futuro de la rectoría

Todos los ojos están puestos en lo que suceda estos próximos días en la Universidad Nacional. Para algunos, el Consejo Superior Universitario debería reunirse para señalar cuál es el camino a seguir, aunque el Ministerio de Educación, a quien le compete esa tarea, aún no convoca a sus integrantes. Para otros, Ismael Peña tiene el camino despejado para asumir el cargo.

Sergio Silva Numa y Paula Casas Mogollón
23 de noviembre de 2025 - 01:15 p. m.
La comunidad universitaria espera que esta semana se defina el camino a la rectoría de la U. Nacional.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

José Ismael Peña está convencido de que el próximo miércoles, 26 de noviembre, puede asumir como rector de la Universidad Nacional de Colombia. Desde una oficina en el nororiente de Bogotá, está seguro de que la sentencia que expidió el jueves el Consejo de...

