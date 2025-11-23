Universidad Nacional: viene una semana clave para el futuro de la rectoría

Todos los ojos están puestos en lo que suceda estos próximos días en la Universidad Nacional. Para algunos, el Consejo Superior Universitario debería reunirse para señalar cuál es el camino a seguir, aunque el Ministerio de Educación, a quien le compete esa tarea, aún no convoca a sus integrantes. Para otros, Ismael Peña tiene el camino despejado para asumir el cargo.