Wilmar Mejía seguirá asistiendo al CSU de la Universidad de Antioquia, pese a críticas de la Gobernación

Wilmer Mejía, director de Inteligencia Estratégica y mencionado en las más recientes revelaciones de Noticias Caracol sobre presuntas relaciones con disidencias de las FARC, anunció que continuará participando en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia, donde actúa como representante del presidente. (Puede ver: Universidad Nacional: Andrés Mora es designado como rector encargado).

Este martes en la tarde, el CSU —máximo órgano de gobierno de la segunda universidad pública más importante del país— tiene programada una nueva sesión. Mejía confirmó en su perfil en X que estará presente: “Lo haré en modalidad virtual, como en otras ocasiones. No hay impedimento alguno ni he recibido instrucción en contrario”.

“Quiero dejarle claro algo: mi compromiso es defender la Universidad de Antioquia de quienes, durante más de 20 años, la han saqueado y convertido en un fortín clientelar y político. Hoy, mi rol es garantizar que siga abierta y funcionando, porque esta universidad es un espacio esencial de crecimiento y oportunidad para los jóvenes más vulnerables de Antioquia y del país”, agregó el funcionario. Esto ocurre pese a que autoridades, como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han pedido que Mejía se aparte del CSU, luego de los informes periodísticos que lo señalan de tener presuntos vínculos con las disidencias de las FARC lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Mejía negó esos señalamientos en un comunicado divulgado este martes, calificándolos como acusaciones “infundadas”. El presidente Gustavo Petro también ha salido en su defensa.

En el CSU de la Universidad de Antioquia, el Gobierno tiene dos representantes. Uno es Mejía, delegado del presidente Petro desde 2024; y hay otra persona, en representación del Ministerio de Educación, que hoy Mauricio Urquijo. Mejía es egresado de la Universidad de Antioquia y fue incluso representante estudiantil a principios de los años 2000 en el CSU.

Fuentes internas del CSU de la Universidad de Antioquia le contaron a este periódico que las posiciones de Mejía al interior del órgano han sido “de corte progresista, preocupado por la crisis de la Universidad y ayudando a mover recursos”. También ha tenido una posición muy crítica con la gestión del rector actual, John Jairo Arboleda Céspedes. Es posible que en la sesión de hoy del CSU se discuta su permanencia en ese órgano.

Esta polémica se suma a un momento muy complicado de la institución de educación superior más importante de Antioquia. La Universidad atraviesa una crisis financiera seria, reflejada en un déficit multimillonario y que ya obligó al Gobierno departamental a transferir recursos de emergencia. A esto se suma la vigilancia especial ordenada por el Ministerio de Educación, que advirtió riesgos por falta de liquidez y limitaciones en el control del gasto. Aunque la UdeA ha implementado medidas de austeridad, ese esfuerzo no ha sido suficiente para llenar el hueco fiscal.

