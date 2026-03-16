Ya están disponibles los resultados de la evaluación de ascenso de docentes

De acuerdo con el Mineducación, 26.344 educadores aprobaron la evaluación, lo que representa el 75.58 %. Foto: Ministerio de Educación

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El Ministerio de Educación y la Universidad de Antioquia publicaron este 16 de marzo los resultados de la prueba docente que se realizó el pasado 22 de febrero. Se trata de la evaluación de ascenso de grado o reubicación de nivel salarial de 2025-2026, a la que se habían inscrito 34.800 educadores de colegios públicos de 30 departamentos del país.

“Se encuentran disponibles los resultados de este proceso, que evalúa las competencias profesionales de los docentes y contribuye a la dignificación de su labor”, comunicó el Mineducación. Según informó la cartera, más de 34.600 personas terminaron participando en la prueba, de las cuales un total de 26.344 la aprobaron, lo que representa el 75.58 %.

La viceministra (e) de Educación Preescolar, Básica y Media, Maritza Molina Acosta, envió un mensaje de reconocimiento a los educadores que participaron en la evaluación, y afirmó que “día a día demuestran su labor y compromiso por mejorar los aprendizajes y trabajar por la formación integral de los niños, niñas y jóvenes del país”.

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Para consultar sus resultados, los docentes deberán ingresar al portal poderevaluar.org.co y acceder con su usuario y contraseña. Quienes aprobaron la evaluación, tendrán la oportunidad de mejorar sus condiciones laborales y ascender en el escalafón docente que, en palabras sencillas, es un sistema que clasifica a los profesores en distintos grados o niveles, de acuerdo con su preparación académica y trayectoria profesional.

No obstante, el Mineducación aclaró que este proceso aún no ha finalizado, pues de acuerdo con el calendario establecido, los participantes de la evaluación que deseen presentar reclamaciones podrán hacerlo entre el 17 y el 24 de marzo de 2026.

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La entidad subrayó que el listado definitivo de las personas que aprobaron la evaluación será publicado el 12 de mayo, luego de que se resuelvan las reclamaciones. “Posteriormente, las entidades territoriales certificadas deben expedir los actos administrativos de ascenso de grado o reubicación salarial”, indicó el ministerio.

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