100 años de Guillermo Cano: así se puede asistir al evento conmemorativo

El Gimnasio Moderno será el punto de encuentro para el evento conmemorativo de Guillermo Cano. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 12 de agosto de este año se conmemora el centenario del nacimiento de Guillermo Cano Isaza, una de las figuras más importantes en la historia de El Espectador. En su honor, la Fundación Guillermo Cano Isaza y el periódico llevarán a cabo una serie de actividades en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno, mañana, 12 de agosto, a las 5:00 p.m.

La jornada del centenario incluirá la proyección del cortometraje animado “Mientras haya tinta”, una producción de El Espectador que rinde homenaje a su vida y legado. Además, se llevará a cabo un conversatorio titulado “Escribir con dignidad: la huella de Guillermo Cano”, con la participación de su viuda, Ana María Busquets de Cano; el director de El Espectador, Fidel Cano Correa; y el exeditor general de El Espectador, Jorge Cardona. La moderación estará a cargo de Maryluz Vallejo, periodista y docente.

También se presentará el concurso de crónica “Relatos de país”, y se lanzará la colección editorial “El País de Guillermo Cano”, una serie de tres libros editados por la Biblioteca Nacional de Colombia, que abordan su vida y obra. Diego Pérez Medina, representante de la Biblioteca, será el encargado de la presentación.

El evento funcionará con entrada libre e inscripción previa en el formulario que compartimos a continuación: https://trib.al/93d9mH7

Sobre Guillermo Cano

Guillermo Cano, nacido en Bogotá el 12 de agosto de 1925, fue un periodista comprometido con la ética y la libertad de prensa en una época marcada por la violencia y la censura. Asumió la dirección del diario desde el 17 de septiembre de 1952, guiando a una generación de periodistas que compartían su visión sobre la importancia de un periodismo responsable. Además, fue el fundador del Magazín Dominical.

Cano enfrentó la persecución debido a su postura firme contra la corrupción y la injusticia. En 1986, recibió el Premio Nacional de Periodismo por su columna “Libreta de Apuntes”.