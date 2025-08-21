80 años de “El Aleph”, de Jorge Luis Borges: el universo entero bajo una escalera

Cuatro años después de su publicación en la revista Sur, "El Aleph" pasó a formar parte de una antología homónima de cuentos de Borges. Foto: AFP - SABETTA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En 1945, Jorge Luis Borges llegó a la casa de Estela Canto con un manuscrito en la mano. Días antes le había confesado en una carta su entusiasmo por una nueva historia en la que estaba trabajando, “la de un lugar donde están todos los lugares del mundo”. Por fin la había terminado y venía a presentársela, como agradecimiento por ser su inspiración y compañía durante la escritura.

Había pasado poco desde la publicación de Ficciones, la antología que incluía los que hoy son algunos de sus cuentos más representativos: “La biblioteca de Babel”, “El jardín de los senderos que se bifurcan” y “El Sur”. Pero este que traía bajo el brazo tenía algo especial. Canto lo recibió ese día y le ayudó a transcribir ese manuscrito lleno de tachones y enmiendas a máquina.

Se trataba de la historia de un hombre que decide visitar a Carlos Argentino Daneri, el primo hermano de Beatriz Viterbo, su amada recientemente fallecida. Después de un tiempo, este último le confiesa al protagonista la existencia de un curioso objeto oculto bajo la escalera de su casa en la calle Garay. Una “pequeña esfera tornasolada” de apenas dos o tres centímetros de diámetro desde donde se podían ver, “sin superposición y sin transparencia”, todos los puntos del universo.

Más de cuarenta años después, en su libro Borges, a contraluz, la escritora recordó aquella mañana en la que escuchó por primera vez la historia del pequeño fractal. Mientras Borges le dictaba, se reía al recordar los versos que le había endilgado a Carlos Argentino, recordó la autora en su libro.

Sur, la revista manejada en ese entonces por Victoria Ocampo, fue la primera que publicó el cuento, que cuatro años después formaría parte de una antología homónima. “El Aleph” es recordado como uno de los relatos más emblemáticos no solo de Borges, sino de la literatura argentina en general. Desde entonces, ha sido objeto de estudios y análisis que siguen desentrañando lo que el escritor imaginó como una ventana hacia lo infinito.

Homenajes a “El Aleph”

Es por eso que, esta semana, Argentina se prepara para celebrar el octogésimo aniversario de este cuento, que hicieron coincidir con la conmemoración del nacimiento del escritor, el próximo 24 de agosto. La Biblioteca Nacional Mariano Moreno, ubicada en la capital argentina, instaló la exposición “Infinita veneración, infinita lástima: 80 años de El Aleph”, que estará disponible hasta finales de mayo de 2026.

Allí, los visitantes podrán ver algunos de los materiales que inspiraron esta obra literaria. Además, la muestra está complementada por libros, instalaciones artísticas y materiales audiovisuales que rodearon su creación, al igual que representaciones de algunos de los escenarios bonaerenses que Borges inmortalizó en sus cuentos.

A esta se le sumarán otros homenajes que la capital rendirá a las ocho décadas de uno de los momentos de creación artística más proliferantes de este escritor argentino. Mientras, el resto del mundo podrá seguir disfrutando de ese relato “donde están, sin confundirse, todos los lugares el orbe, vistos desde todos los ángulos”.