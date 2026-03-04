A subasta 140 obras de artistas como Botero, Manzur y Obregón: habrá lotes desde COP 100.000

La exhibición en la casa de subastas presenta las obras que serán vendidas. Foto: Cortesía La independencia

El próximo 12 de marzo, 140 obras de arte saldrán a subasta en La Independencia. Con este evento el anticuario y casa de subastas abrirá su temporada cultural del 2026.

Entre los lotes se encuentran obras de Bernardo Salcedo, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Guillermo Wiedemann, Noé León, Omar Rayo, Pedro Nel Gómez, Luis Caballero y David Manzur, configurando un panorama del arte moderno en Colombia.

La subasta estará encabezada por una obra en crayón y grafito sobre lienzo de Sara Modiano. “Una pieza particularmente difícil de encontrar en el mercado de subastas y que destaca por la solidez de su lenguaje geométrico”, destacaron en un comunicado.

Otros artistas que aparecerán en la subasta son José Alejandro Restrepo, Jesús Rafael Soto, Víctor Vasarely y Carlos Rojas. Además, habrá una sección especial dedicada a artistas emergentes para “reafirmar la misión de la casa de subastas de impulsar nuevas voces y consolidar la cultura del coleccionismo en la ciudad”, indicaron.

“En un momento en el que el arte gana cada vez más relevancia como activo cultural y patrimonial, las subastas cumplen un papel fundamental en la circulación y valorización de las obras. Más allá de la experiencia estética, estos espacios permiten establecer precios de referencia, dar visibilidad a artistas consolidados y abrir oportunidades para nuevos coleccionistas”, señaló Jorge Arango, director de La Independencia.

Con precios de apertura desde COP 100.000, planean ampliar el acceso a este tipo de obras. La participación en la subasta se puede hacer de manera virtual o presencial y la exposición de las piezas a subastar y el anticuario se puede visitar de martes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

