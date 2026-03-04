Publicidad

Home

El Magazín Cultural

A subasta 140 obras de artistas como Botero, Manzur y Obregón: habrá lotes desde COP 100.000

La casa de subastas y anticuario La Independencia anunció la apertura de su temporada artística y subasta con la venta de 140 obras de arte de diferentes artistas colombianos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Cultura
04 de marzo de 2026 - 02:33 p. m.
La exhibición en la casa de subastas presenta las obras que serán vendidas.
La exhibición en la casa de subastas presenta las obras que serán vendidas.
Foto: Cortesía La independencia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El próximo 12 de marzo, 140 obras de arte saldrán a subasta en La Independencia. Con este evento el anticuario y casa de subastas abrirá su temporada cultural del 2026.

Entre los lotes se encuentran obras de Bernardo Salcedo, Alejandro Obregón, Fernando Botero, Guillermo Wiedemann, Noé León, Omar Rayo, Pedro Nel Gómez, Luis Caballero y David Manzur, configurando un panorama del arte moderno en Colombia.

Vínculos relacionados

Elena Poniatowska sobre el rol de las mujeres: “Ha cambiado mucho, pero puede cambiar más”
Pankaj Mishra: “Rendirse no puede ser una estrategia, aun si el fracaso está en el destino”
Memorias de Virginia Giuffre, víctima de Epstein, se publicarán en Latinoamérica en junio

La subasta estará encabezada por una obra en crayón y grafito sobre lienzo de Sara Modiano. “Una pieza particularmente difícil de encontrar en el mercado de subastas y que destaca por la solidez de su lenguaje geométrico”, destacaron en un comunicado.

Otros artistas que aparecerán en la subasta son José Alejandro Restrepo, Jesús Rafael Soto, Víctor Vasarely y Carlos Rojas. Además, habrá una sección especial dedicada a artistas emergentes para “reafirmar la misión de la casa de subastas de impulsar nuevas voces y consolidar la cultura del coleccionismo en la ciudad”, indicaron.

“En un momento en el que el arte gana cada vez más relevancia como activo cultural y patrimonial, las subastas cumplen un papel fundamental en la circulación y valorización de las obras. Más allá de la experiencia estética, estos espacios permiten establecer precios de referencia, dar visibilidad a artistas consolidados y abrir oportunidades para nuevos coleccionistas”, señaló Jorge Arango, director de La Independencia.

Con precios de apertura desde COP 100.000, planean ampliar el acceso a este tipo de obras. La participación en la subasta se puede hacer de manera virtual o presencial y la exposición de las piezas a subastar y el anticuario se puede visitar de martes a sábado de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Subastas

Subastas en Bogotá

Subastas de arte

arte

Arte moderno en Colombia

La independencia

La independencia casa de subasta

David Manzur

Omar Rayo

Alejandro Obregón

Fernando Botero

Luis Caballero

Sara Modiano

Casas de subasta en Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.