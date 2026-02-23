Activistas colgaron en el Louvre una fotografía del expríncipe Andrés tras su detención

El miembro de la familia real británica fue detenido por la policía el 19 de febrero para ser interrogado antes de ser puesto en libertad bajo investigación. Foto: AFP - DANIEL LEAL

Activistas del grupo británico “Everyone Hates Elon” (Todo el mundo odia a Elon) colgaron este 22 de febrero en el Museo del Louvre de París la imagen tomada por un fotógrafo de Reuters de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, al término de su interrogatorio el pasado jueves.

Debajo de la foto, que estuvo expuesta unos minutos hasta que fue retirada por el personal del museo, pegaron un cartel en el que se podía leer “Ahora suda - 2026”, según la imagen que esta asociación anti millonarios reprodujo en su cuenta de Instagram.

Esta frase hace referencia a una polémica entrevista que tuvo el ex príncipe en 2019. En el programa “Newsnight”, la periodista Emily Maitlis le preguntó acerca de las denuncias que había hecho Virginia Giuffre en contra de él, en las cuales aseguró haberlo visto sudando en una de las fiestas de Jeffrey Epstein.

Frente a esto, el miembro de la monarquía británica respondió que sufría de una condición que le impedía sudar. Giuffre fue la primera denunciante de los delitos de Epstein y acusó al ex príncipe de haberla abusado sexualmente cuando era una niña. La activista se suicidó el año pasado.

En la misma publicación de Instagram, el grupo de activistas escribió: “¿Ver a un abusador repugnante por fin enfrentarse a un poco de justicia? Eso no tiene precio”.

El miembro de la familia real británica fue detenido por la policía durante unas once horas para ser interrogado antes de ser puesto en libertad bajo investigación.

Su interrogatorio estuvo vinculado con las supuestas filtraciones de documentos sensibles del Gobierno británico por parte de Andrés al pederasta convicto Jeffrey Epstein durante el periodo 2001 y 2011, cuando el entonces príncipe era representante especial para el comercio del Reino Unido.