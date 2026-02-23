Más de 140 artistas piden explicaciones al MAMBO por la salida del curador Eugenio Viola

Eugenio Viola estuvo vinculado al MAMBO durante siete años. Dejará la institución en mayo de este año. Foto: Juan Yaruro

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pasado 6 de febrero, el Museo de Arte Moderno de Bogotá emitió un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram en el que anunciaba la salida de Eugenio Viola, quien hasta entonces Curador Jefe y Director Artístico de esta institución. En su comunicado, la junta directiva se limitó a decir que la decisión derivaba de “una revisión y permanente de los diferentes espacios que componen” el museo.

Sin embargo, para cientos de artistas, curadores y otras personalidades del mundo cultural, esto parecía una explicación insuficiente. Y empeoró la situación que el MAMBO cerró la sección de comentarios de esta y todas los demás publicaciones de su cuenta, lo que cerró cualquier posibilidad de preguntas o debates de los usuarios.

Con ese panorama, este fin de semana circuló una carta firmada por más de 140 artistas en la que se reclama al MAMBO una explicación “pública, clara y argumentada” por la salida de Viola. Entre los firmantes se encuentran personas como David Manzur, Óscar Muñoz, Miler Lagos, Delcy Morelos, entre muchos otros.

Según los firmantes, el comunicado emitido el pasado 6 de febrero "expone una grave fragilidad en los criterios de transparencia, responsabilidad pública y respeto por el campo cultural a los que el Museo se debe“.

Argumentan que, dada la trayectoria de Viola, quien durante siete años se dedicó a “ampliar la proyección internacional del museo”, “renovó sus programas curatoriales y educativos y consolidó un lugar reconocible dentro del ecosistema artístico colombiano y latinoamericano”, su salida merece una explicación más específica.

“No se trata aquí de cuestionar la facultad administrativa de la Junta Directiva, sino de señalar que la manera en que se ejercen esas facultades define la ética institucional. Comunicar sin explicar y cerrar los espacios de interlocución equivale a ejercer una posición autoritaria que erosiona la confianza y deteriora la legitimidad del Museo ante su comunidad”, continúa la carta.

Estos reclamos llegan en medio de un periodo en el que el MAMBO enfrenta serias acusaciones de exfuncionarios por presunto maltrato laboral, específicamente en contra de su directora, Martha Ortiz Gómez, además de otras por una presunta crisis financiera.

Puede ampliar esta información en este artículo: “Las denuncias y cuestionamientos por las que el MAMBO aún no ha dado una respuesta de fondo”

Según una entrevista que Viola concedió a EL ESPECTADOR el día del anuncio, su salida podría ser el resultado de una serie de denuncias que el curador puso en conocimiento de la junta directiva en septiembre de 2025. Pero, en lugar de atenderlas, estas habrían causado su salida, que ya es la décima novena que tiene el museo en el último año.

Puede leer la entrevista completa aquí.

Hasta el momento, esa es la única explicación que se puede dar a su salida, pues ni la junta directiva ni la directora del museo han querido pronunciarse sobre este y otros cuestionamientos que se le han hecho a la institución.

Para los firmantes de la carta, “la transparencia es un deber institucional. Sin una explicación a la altura de la responsabilidad de un museo con vocación pública, el daño a su legitimidad, credibilidad y vínculo con la comunidad cultural continuará profundizándose”.